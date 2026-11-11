La reunión será este jueves 12 de noviembre, a las 9.30, en la Sala Mechi Mario. Los sindicatos llevarán reclamos por aumentos salariales, un bono de fin de año y una alternativa para refinanciar deudas.

El Gobierno provincial convocó a los gremios estatales a una nueva reunión paritaria para este jueves 12 de noviembre, a las 9.30, en la Sala Mechi Mario. Las organizaciones sindicales recibieron la comunicación oficial el martes al mediodía y anticiparon que presentarán sus reclamos salariales.

El encuentro abrirá la discusión correspondiente al último trimestre del año, en un contexto marcado por la inflación, la pérdida de poder adquisitivo y el endeudamiento de los trabajadores públicos.

Los acuerdos salariales previos de los estatales

En mayo, el Gobierno y la Mesa Intersindical habían acordado un aumento del 4%, una suba del 10% en las asignaciones familiares y un incremento garantizado del 2% para julio, además de una cláusula gatillo. También se incluyó el tratamiento de cambios en la Ley 643 y de distintos suplementos salariales.

En la negociación para el período de julio a septiembre, las partes acordaron un aumento del 3% para agosto y cláusulas de actualización por inflación en septiembre y octubre. El objetivo era que los salarios acumularan tres puntos por encima de la inflación. Sin embargo, la propuesta no tuvo consenso: ATE, SITRAJ y SITRASAP la rechazaron.

Los reclamos que llevarán los gremios a la paritaria

De cara a la reunión, la Intersindical planteó cuatro ejes: una cláusula gatillo para octubre, noviembre y diciembre, una recomposición salarial por encima de la inflación, el pago de un bono de fin de año y una respuesta al endeudamiento de los trabajadores con tarjetas de crédito.

Sobre las deudas, los sindicatos reclaman una alternativa de financiamiento con condiciones accesibles para que los empleados públicos puedan refinanciarlas. El dirigente Julio Acosta señaló que hubo conversaciones con el Banco de La Pampa, aunque hasta el momento no se concretó una respuesta.

La discusión seguirá tras conocerse la inflación de octubre

La expectativa de los gremios es que el primer encuentro permita presentar formalmente los reclamos y avanzar en la negociación una vez que se conozca el índice de inflación de octubre. La publicación del dato está prevista para el 14 de noviembre.