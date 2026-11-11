Por Hermes 11 de noviembre de 2026 a las 5:56 p. m. · 2 min de lectura

Los detenidos tenían órdenes vigentes en una causa federal vinculada a una presunta infracción a la ley de estupefacientes. La Justicia ordenó trasladarlos a la provincia de Neuquén.

Un operativo policial realizado en el Puesto Caminero de Casa de Piedra, en La Pampa, terminó con tres personas detenidas que tenían pedidos de captura vigentes en una causa federal vinculada a una presunta infracción a la ley de estupefacientes.

El procedimiento se llevó a cabo el lunes por la tarde-noche, sobre la Ruta Nacional 152, a la altura del kilómetro 290, cuando efectivos policiales interceptaron un automóvil Ford que intentaba ingresar a territorio pampeano.

Durante la identificación del vehículo, los agentes consultaron su patente mediante el sistema Pampa Seguridad Activa y descubrieron que tenía una prohibición de circulación registrada a pedido de una dependencia policial de San Martín, con intervención del Registro Tartagal.

La situación se complicó para los ocupantes cuando los uniformados verificaron sus antecedentes. Las consultas permitieron establecer que las tres personas tenían órdenes de captura y detención vigentes, relacionadas con una investigación que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 1.

Por disposición de la Justicia, los tres fueron detenidos y trasladados inicialmente a dependencias policiales de Casa de Piedra.

Durante la requisa del automóvil y de sus ocupantes, los investigadores secuestraron teléfonos celulares, dinero en efectivo en pesos y dólares, una bolsa con hojas de coca y otros elementos considerados de interés para la causa.

Las actuaciones continuaron durante la noche, con participación de personal especializado y coordinación de las autoridades judiciales federales. Finalmente, se ordenó trasladar a los detenidos a la provincia de Neuquén.

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron la importancia de los controles en los accesos provinciales y la utilización de herramientas tecnológicas que permiten detectar vehículos con restricciones judiciales y personas requeridas por la Justicia.

El sistema Pampa Seguridad Activa funciona junto con cámaras de vigilancia y lectores automáticos de patentes, facilitando la identificación de irregularidades durante los operativos preventivos.

El procedimiento permitió concretar tres detenciones vinculadas a una investigación federal que continúa bajo intervención judicial. La Arena