El proyecto presupuestario del Ministerio de Educación prevé fondos para entregar dos mudas completas a cada agente auxiliar. La partida se incorporó tras un reclamo de UPCN y un acuerdo en la Mesa Paritaria Sectorial.

El proyecto de Ley de Presupuesto 2027 del Ministerio de Educación de La Pampa incluirá fondos para comprar ropa de trabajo destinada al personal auxiliar de las escuelas. La incorporación, impulsada a partir de un reclamo de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), alcanzará a quienes se desempeñan en establecimientos educativos de toda la provincia.

La partida contempla la adquisición de dos mudas completas de indumentaria por agente durante el próximo ejercicio fiscal. Así, el financiamiento para los uniformes quedará formalizado en la planificación de gastos del área educativa.

Acuerdo por la indumentaria del personal auxiliar

La inclusión de los fondos se acordó en la Mesa Paritaria Sectorial de Educación, espacio de diálogo entre representantes gremiales y funcionarios de la cartera educativa. En ese ámbito se resolvió priorizar los recursos necesarios para garantizar la entrega de la ropa de trabajo en tiempo y forma.

Desde UPCN destacaron la importancia de incorporar la partida al cálculo de gastos de la administración provincial antes de que el proyecto sea debatido en la Legislatura. De ese modo, el compromiso de las autoridades contará con el crédito presupuestario necesario para su ejecución durante el año venidero.