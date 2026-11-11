Por Hermes 11 de noviembre de 2026 a las 1:00 p. m. · 1 min de lectura

Un Toyota Etios y una motocicleta colisionaron en la esquina de San Martín y Moreno. El conductor del rodado menor recibió un golpe en una pierna y aseguró que se encontraba bien.

Un auto Toyota Etios blanco y una moto chocaron esta mañana en la intersección de las calles San Martín y Moreno, en pleno centro de Santa Rosa. El motociclista sufrió un golpe en una pierna, aunque manifestó que estaba bien de salud.

Según los primeros datos, el Etios circulaba por Moreno en sentido norte-sur, mientras que la motocicleta avanzaba por San Martín de oeste a este, en dirección a la Casa de Gobierno.

Daños en la moto y un golpe en una pierna

Tras el impacto, la moto quedó con importantes daños materiales. Su conductor recibió un golpe en una pierna, pero no habría sufrido otras lesiones de consideración.

Al referirse a su estado de salud, el motociclista expresó:

"Sí, sí, fue un golpe en la pierna, pero estoy bien".

"Lo importante es que lo demás se arregla".

También resumió su actitud frente al episodio con otra frase: