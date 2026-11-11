Un auto Toyota Etios blanco y una moto chocaron esta mañana en la intersección de las calles San Martín y Moreno, en pleno centro de Santa Rosa. El motociclista sufrió un golpe en una pierna, aunque manifestó que estaba bien de salud.
Según los primeros datos, el Etios circulaba por Moreno en sentido norte-sur, mientras que la motocicleta avanzaba por San Martín de oeste a este, en dirección a la Casa de Gobierno.
Daños en la moto y un golpe en una pierna
Tras el impacto, la moto quedó con importantes daños materiales. Su conductor recibió un golpe en una pierna, pero no habría sufrido otras lesiones de consideración.
Al referirse a su estado de salud, el motociclista expresó:
"Sí, sí, fue un golpe en la pierna, pero estoy bien".También resumió su actitud frente al episodio con otra frase:
"Lo importante es que lo demás se arregla".