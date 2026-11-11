Por Hermes 11 de noviembre de 2026 a las 3:30 p. m. · 2 min de lectura

El sospechoso fue localizado en Córdoba Capital tras una investigación por el robo de los ahorros de una vecina de Rancul. También secuestraron el Chevrolet que habría sido utilizado para escapar.

Un hombre acusado de cometer una estafa bajo la modalidad del cuento del tío contra una vecina de Rancul fue detenido en Córdoba Capital. En el procedimiento, realizado mediante un operativo coordinado entre las policías de La Pampa y Córdoba, también secuestraron el automóvil que habría sido utilizado para huir.

La investigación comenzó en mayo, luego de que la víctima denunciara que un hombre la había engañado y se había llevado la totalidad de sus ahorros. El sospechoso y el vehículo quedaron a disposición del Ministerio Público Fiscal de General Pico.

Cómo se concretó la estafa en Rancul

Según las actuaciones, un hombre de aproximadamente 35 años se presentó en la vivienda de la damnificada. Mediante engaños característicos del cuento del tío, logró que ella le entregara dinero en efectivo.

La Comisaría de Rancul inició las primeras diligencias y luego intervino la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional II, a cargo del comisario inspector Martín Giménez. Los investigadores reunieron testimonios y analizaron imágenes de cámaras de seguridad públicas y privadas.

La investigación identificó al sospechoso y el auto

Con herramientas tecnológicas y el cruce de datos del sistema Pampa Seguridad Activa, además de la colaboración con fuerzas policiales de provincias limítrofes, la pesquisa permitió establecer la identidad del acusado y ubicar el automóvil presuntamente involucrado.

Se trata de un Chevrolet, posiblemente un Corsa o un Onix, que habría sido usado para escapar tras la estafa. Con las pruebas reunidas, el fiscal adjunto de la Fiscalía Temática de Delitos contra la Administración Pública y Económicos de la Segunda Circunscripción Judicial, con sede en General Pico, Matías Juan, ordenó la detención del imputado y el secuestro del vehículo.

El detenido quedó a disposición de la Justicia pampeana

El sospechoso fue localizado y detenido en Córdoba Capital. El automóvil fue secuestrado y trasladado a La Pampa, mientras que el hombre quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal de General Pico.

En esa sede continuarán las actuaciones procesales y se avanzará con la imputación formal correspondiente.