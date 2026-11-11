Por Hermes 11 de noviembre de 2026 a las 3:30 p. m. · 2 min de lectura

El arma estaba oculta entre bolsas de pan en una despensa de la zona norte. El hombre, de 51 años, fue aprehendido y quedó involucrado en una causa por infracción al Código Penal.

Una discusión en la vía pública derivó en un operativo policial en la zona norte de Santa Rosa, donde los efectivos hallaron un revólver oculto en una despensa y aprehendieron a un hombre de 51 años.

El episodio ocurrió cerca de las 13 del martes, en la esquina de Stieben y Pilcomayo. Una alerta del CeCom solicitó la presencia de un móvil, y el personal policial que acudió al lugar observó a dos hombres discutiendo frente a un comercio.

La alerta por un arma en la zona norte de Santa Rosa

Cuando los efectivos descendieron para intervenir, un motociclista que pasaba por el lugar gritó que uno de los hombres «tiene un arma». Luego se alejó en dirección norte sin brindar más detalles.

Los policías identificaron al otro involucrado, quien estaba acompañado por un menor de 11 años. El hombre negó haber participado de una pelea y haber llevado un arma, pero fue retenido preventivamente mientras avanzaban las actuaciones.

El revólver estaba oculto entre bolsas de pan

Durante las diligencias, los investigadores tomaron testimonios de vecinos y buscaron cámaras de seguridad. Un testigo confirmó que había visto la discusión y reconoció al hombre, a quien identificó como vecino del barrio.

Según el relato, antes del altercado el sospechoso había entrado a la despensa como si fuera a comprar fiambre y revolvió una bolsa de pan ubicada frente al mostrador, sin concretar ninguna compra. Después salió a la vereda e increpó al motociclista con la frase «ya te voy a agarrar».

Al revisar las bolsas, los uniformados encontraron una culata metálica. La inspección permitió secuestrar un revólver oxidado con cachas de madera, cuyo tambor tenía cinco municiones calibre.38 con encamisado dorado.

Aprehensión e intervención por el menor

Tras el hallazgo, el hombre quedó formalmente aprehendido por una presunta infracción al artículo 189 bis, inciso 2, del Código Penal Argentino.

Por la presencia del menor, se dio intervención inmediata a personal de la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia para garantizar su resguardo y contención.