Por Hermes 11 de noviembre de 2026 a las 1:00 p. m. · 1 min de lectura

La banda de cumbia y cuarteto y el cantautor folklórico actuarán el sábado 14 de noviembre en El Galpón de la Rural. La propuesta comenzará a las 21.30 e incluirá una cantina popular.

Poca Soda y León Gamba se presentarán juntos el sábado 14 de noviembre en El Galpón de la Rural de Santa Rosa. El encuentro comenzará a las 21.30 y combinará folklore, cumbia y cuarteto en una noche pensada para bailar hasta la madrugada.

La propuesta contará con una cantina popular y se extenderá hasta las 3. El espacio está ubicado en el predio de la Rural y tiene acceso por las calles Chaco y Mendoza.

Poca Soda, cumbia y cuarteto pampeanos

Originaria de General Acha, Poca Soda es una banda de cumbia y cuarteto integrada por 13 músicos de distintas localidades. Con más de diez años de trayectoria, el grupo se consolidó como una de las propuestas pampeanas reconocidas por su repertorio bailable.

León Gamba, folklore y trayectoria nacional

El cantautor folklórico y productor León Gamba nació en Santa Rosa y recorrió escenarios de distintos puntos del país. En Cosquín 2020 obtuvo la consagración y también compartió actuaciones con referentes de la música popular argentina como Raly Barrionuevo y Peteco Carabajal.

El cruce de estilos reunirá en un mismo escenario a los ritmos folklóricos y bailables de ambos artistas. Las entradas están disponibles en el sitio Planeta Entrada y en SmallCenter, ubicado en Gil esquina Lisandro de la Torre.