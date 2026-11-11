Por Hermes 11 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 1 min de lectura

La mujer permanece en terapia intensiva en la Clínica Modelo, con pronóstico reservado. Sufrió múltiples lesiones tras chocar con un camión de la Municipalidad de Santa Rosa.

La conductora de un Renault Sandero que chocó contra un camión de la Municipalidad de Santa Rosa permanece internada en terapia intensiva y con pronóstico reservado. El siniestro ocurrió el martes por la mañana en la capital pampeana.

Según el último parte médico de la Clínica Modelo, adonde fue trasladada luego de recibir atención inicial en el Hospital René Favaloro, la paciente presenta un cuadro de extrema gravedad y permanece bajo estricto monitoreo.

El estado de salud de la conductora tras el choque en Santa Rosa

El informe detalló que la mujer sufrió politraumatismo craneoencefálico, contusiones, hemorragia y traumatismo de tórax, además de fracturas costales, neumotórax y fracturas de pelvis.

Tras el impacto, personal médico del SEM la asistió de urgencia en el lugar y luego la trasladó a un centro de salud para su atención.

Cómo fue el choque con el camión municipal

El siniestro se produjo en la intersección de la avenida Circunvalación Sur y la calle Varela, frente a la sede de la empresa de correo OCA, sobre el carril central de la avenida.

De acuerdo con las primeras averiguaciones policiales, un camión Mercedes Benz afectado a tareas municipales circulaba hacia el sur por el carril central. Lo conducía un hombre.

En circunstancias que se investigan, la mujer avanzaba por la colectora a bordo de un Renault Sandero e intentó incorporarse al carril central. La maniobra derivó en una colisión de gran violencia con el camión.