Un automóvil y una motocicleta chocaron este miércoles por la mañana en la intersección de Moreno y avenida San Martín, en pleno centro de Santa Rosa. Las causas del siniestro vial se intentan establecer.
El cruce registra una elevada circulación de vehículos y frecuentes maniobras de sobrepaso. Tras el impacto, el motociclista sufrió raspones y escoriaciones leves.
Un motociclista con heridas leves en el centro de Santa Rosa
Pese a la violencia del choque, la persona que viajaba en la moto se encontraba bien de salud. Las lesiones no fueron de consideración y no requirieron un traslado de urgencia.
Personal policial intervino en el lugar para ordenar el tránsito en la avenida y realizar las actuaciones administrativas correspondientes.