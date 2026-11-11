Por Hermes 11 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 1 min de lectura

El siniestro ocurrió este miércoles por la mañana en la esquina de Moreno y avenida San Martín. El motociclista sufrió raspones y escoriaciones leves y no necesitó ser trasladado de urgencia.

Un automóvil y una motocicleta chocaron este miércoles por la mañana en la intersección de Moreno y avenida San Martín, en pleno centro de Santa Rosa. Las causas del siniestro vial se intentan establecer.

El cruce registra una elevada circulación de vehículos y frecuentes maniobras de sobrepaso. Tras el impacto, el motociclista sufrió raspones y escoriaciones leves.

Un motociclista con heridas leves en el centro de Santa Rosa

Pese a la violencia del choque, la persona que viajaba en la moto se encontraba bien de salud. Las lesiones no fueron de consideración y no requirieron un traslado de urgencia.

Personal policial intervino en el lugar para ordenar el tránsito en la avenida y realizar las actuaciones administrativas correspondientes.