Por Hermes 11 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 4 min de lectura

El intendente dijo que está preparado para continuar, aunque todavía no tomó una decisión y contempla que otra persona de su equipo lo suceda. También cuestionó al Concejo Deliberante y defendió el balance de sus primeros tres años de gobierno.

El intendente de 25 de Mayo, Leonel Monsalve, aseguró que está preparado para afrontar una segunda gestión, aunque aclaró que todavía debe resolver si buscará la reelección. También señaló que podría sucederlo otra persona de su equipo y destacó la alianza política con La Libertad Avanza.

“Yo creo que estamos recontra preparados para una segunda gestión. Ya lo dije: si no sigo yo, va a continuar otro. Pero si lo decido, voy a ir a fondo”, sostuvo en una entrevista realizada antes del acto por el 117 aniversario de la localidad, celebrado el viernes pasado.

Monsalve destacó el aprendizaje de su gestión

El jefe comunal consideró que su gobierno atravesó un proceso de aprendizaje y maduración. Como ejemplo, recordó que en una etapa anunció un parque acuático cuando todavía no estaba resuelto el abastecimiento de agua. “Entonces ya ves una madurez en el intendente y en el equipo de trabajo”, reconoció.

También reivindicó el impulso al parque industrial, una iniciativa mencionada durante distintas campañas electorales que, según afirmó, ahora comienza a concretarse.

Las críticas de Monsalve al Concejo Deliberante

Uno de los principales cuestionamientos de la entrevista estuvo dirigido al Concejo Deliberante. Monsalve sostuvo que sus integrantes “nunca entendieron su rol” y planteó que pretenden asumir funciones propias del Ejecutivo.

“Todos tienen el deseo de ser Ejecutivo y el Ejecutivo es uno solo, con sus funcionarios. Ellos tienen que legislar. Ellos nunca entendieron eso. Quieren tener el timón y la gente me eligió a mí para tener el timón”, afirmó.

El intendente dijo que las demoras en el cuerpo legislativo afectan el avance de la gestión. Como ejemplo, mencionó el tratamiento de los terrenos, que, según indicó, lleva alrededor de seis meses.

“Hoy tenemos el retraso de los terrenos. Hoy lo voy a anunciar, pero está hace seis meses aproximadamente. Entonces siempre falta un papel. Eso yo lo interpreto como una intención de no avanzar”, cuestionó.

Durante el acto por el aniversario, anunció que en los próximos días saldrán a la venta 50 terrenos. Sobre el funcionamiento del cuerpo legislativo en una eventual segunda gestión, concluyó: “Yo creo que tiene que haber un Concejo diferente”.

El balance de los primeros tres años en 25 de Mayo

Monsalve calificó como “durísimos” los primeros tres años de gobierno y vinculó parte de las dificultades con la situación del yacimiento hidrocarburífero El Medanito, al que definió como la base económica de 25 de Mayo.

“Quiero aclarar que mi prioridad fue Medanito por una cuestión lógica de matriz económica. Es como la base económica de 25 de Mayo”, explicó.

El intendente expresó su expectativa de que antes de fin de mes se conozca qué empresa se hará cargo del yacimiento. Dijo que vio una propuesta que consideró interesante y detalló que algunas firmas no habían completado los requisitos y que también se presentaron impugnaciones.

Estimó que, cuando comience a generarse actividad —hacia fines de este año o durante el primer mes del próximo—, se aliviará el gasto municipal y habrá más posibilidades de ejecutar obras. Hasta ahora, señaló, los trabajos se realizaron principalmente con administración propia.

Obras y servicios esenciales del municipio

Frente a las críticas por la falta de obras, Monsalve sostuvo que una parte importante de los trabajos no es visible porque está relacionada con servicios esenciales. Entre las tareas mencionó la ampliación de la captación 2 de agua, reparaciones de cloacas, la casa de refugio para mujeres y dos ampliaciones escolares.

Además, señaló que están previstos un Centro de Formación Profesional y un proyecto de entubado, para el que ya cuentan con los materiales. Al comparar su gestión con las anteriores, planteó que las primeras etapas suelen enfocarse en ordenar la administración y que las obras más visibles llegan después.

“No sé si hay una gestión que en la primera parte, en la primera etapa, como nosotros, haya hecho obras que por ahí no son visibles, pero que son de trascendencia fundamental en cuanto a los servicios”, planteó.

Cambios en el equipo de gobierno de Monsalve

El intendente reconoció que tuvo dificultades para conformar su equipo de trabajo y que en los últimos meses hizo cambios en distintas áreas. Contó que, durante sus recorridas, conversa con vecinos y que protagonizó discusiones que luego pudieron resolverse.

Según relató, uno de los reclamos que recibe con frecuencia se refiere al desempeño de algunos funcionarios. “El principal reclamo (...) es: 'Lo que pasa, Leo, la gente te quiere o te aprecia o sabe que sos una persona transparente, honrada, humilde, qué sé yo, pero tenés muchos funcionarios que no funcionan'. Es lo que me dicen, pero me lo dicen en todos lados”, expresó.

A partir de esas observaciones, dijo que realizó un “raleo bastante importante” y que ahora está encontrando el equipo que necesita. Entre las incorporaciones, mencionó a una arquitecta, un nuevo responsable de Deportes y una contadora, cuyo aporte destacó para el ordenamiento administrativo.

“Yo creo que fue un proceso de aprendizaje y hoy estoy encontrando el equipo”, resumió Monsalve.