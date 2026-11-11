Por Hermes 11 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 2 min de lectura

El ministro de Seguridad de La Pampa calificó de «repugnantes» las agresiones denunciadas durante un operativo en Santa Rosa y afirmó que los efectivos involucrados deben ser separados de inmediato. También se refirió al presupuesto y a la incorporación de personal policial.

El ministro de Seguridad de La Pampa, Horacio di Nápoli, calificó de «repugnantes» los hechos de violencia policial y sostuvo que las conductas de unos pocos efectivos no pueden empañar el trabajo de toda la institución. Afirmó que quienes incurran en esas prácticas deben ser apartados de inmediato.

El funcionario habló con la prensa en la Legislatura, durante la ronda de ministros por el presupuesto. Allí fue consultado por una denuncia reciente, luego de que al menos dos policías golpearan a dos jóvenes que ya estaban reducidos durante un operativo frente a la catedral de Santa Rosa.

Di Nápoli pidió apartar a los policías involucrados

Al referirse a las medidas frente a estos episodios, Di Nápoli señaló que la capacitación policial es permanente y que el efectivo involucrado en el caso pasó de inmediato a situación pasiva. También remarcó que la fuerza de La Pampa cuenta con 3.000 integrantes.

«En una fuerza policial de 3.000 personas, lo que pasó es absolutamente reprochable. De hecho, el efectivo involucrado pasó inmediatamente a situación pasiva. Estas conductas le hacen mucho daño a la institución. Lamentablemente, no vamos a estar exentos de este tipo de situaciones, no solamente en la fuerza policial, sino en cualquier fuerza».

El ministro sostuvo que es necesario actuar con rapidez y tener en cuenta la función de la Policía de La Pampa. «Una persona no puede ensuciar el trabajo de toda la institución», expresó.

El ministro calificó de «repugnantes» los hechos

Consultado sobre el repudio social y el impacto de estos casos en la imagen de la fuerza, Di Nápoli afirmó que se trata de un acto de inconducta individual. Dijo que está dispuesto a pasar a situación pasiva a quienes corresponda, con los recaudos legales necesarios.

«A mí no me tiembla el pulso para pasar a pasiva a quien corresponda, con todos los recaudos legales, por supuesto, porque después vienen las defensas y todo eso. Hay que apartar de inmediato de la fuerza policial a quienes tienen este tipo de conductas».

Además de insistir en la formación continua, el ministro consideró que se debe acompañar al personal policial y erradicar de la fuerza las conductas antisociales de algunos individuos.

Presupuesto, equipamiento y personal policial

Sobre el presupuesto del área, Di Nápoli explicó que tuvo un incremento debido a que la provincia no recibió de Nación los subsidios para solventar las cajas jubilatorias. También mencionó avances en la incorporación de cámaras y patrulleros, además de obras en comisarías, en particular en localidades del interior, junto con el área de Obras Públicas.

El funcionario señaló que las iniciativas se desarrollan de acuerdo con las posibilidades presupuestarias y que las prioridades del ministerio se mantienen. Sobre la dotación policial, aclaró que no está previsto aumentar la planta de personal: se repondrán los efectivos que se retiren. Si el año próximo dejan la fuerza entre 100 y 120 policías, esa será la cantidad de incorporaciones prevista.