Por Hermes 11 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 2 min de lectura

El Gobierno provincial destinó $10.923.899,30 a seis emprendimientos productivos y a la continuidad de la bloquera municipal. Los fondos se enmarcan en la Ley de Descentralización.

El Gobierno de La Pampa entregó $10.923.899,30 para financiar seis proyectos productivos y uno comunitario en Puelén, en el marco de la Ley de Descentralización. El acto se realizó en la Municipalidad y fue encabezado por el ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Diego Álvarez, y el intendente Mario Rebolledo.

También participaron la subsecretaria de Economía Social, Graciela Salvini, y el director general de Economía Social, Rodrigo Giraudo. Los recursos se canalizaron mediante los programas Desarrollo de la Economía Social y Participación Comunitaria.

Financiamiento para emprendimientos productivos de Puelén

El programa Desarrollo de la Economía Social brindó fondos a emprendimientos dedicados a la elaboración de productos personalizados, barbería, construcción, gastronomía y artesanías tradicionales, como la soguería y la talabartería.

En todos los casos, el dinero se destinará a la compra de equipamiento, con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo y ampliar las posibilidades de producción.

La bloquera municipal sumará equipamiento

Por medio del programa Participación Comunitaria, se otorgaron recursos para garantizar la continuidad de la bloquera municipal. La incorporación de equipamiento permitirá elevar su capacidad productiva y contribuir a la provisión de materiales para obras en plazas, parques, veredas y otros espacios comunitarios.

Durante el acto, Álvarez destacó la importancia de sostener las políticas provinciales de acompañamiento a los sectores productivos ante la situación socioeconómica del país.

"Estos créditos de Economía Social tienen mucho valor, sobre todo en un contexto nacional muy complejo, donde las políticas públicas destinadas a acompañar a los sectores más vulnerables y a los trabajadores hoy están ausentes".

El ministro también señaló que el gobernador Sergio Ziliotto decidió mantener el respaldo a quienes apuestan al trabajo y la producción.

"Hay una decisión muy fuerte de seguir protegiendo y acompañando a aquellos sectores que están dispuestos a producir".

El municipio destacó el acompañamiento provincial

Rebolledo expresó su satisfacción por la llegada de los fondos y valoró el apoyo provincial a los emprendimientos locales.

"En las circunstancias que nos toca vivir a nivel país, donde la economía hoy por hoy es un poco dura, recibir esta ayuda para que ustedes puedan desarrollar sus emprendimientos es una alegría enorme para nosotros como municipio".