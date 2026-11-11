Por Hermes 11 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 1 min de lectura

El conductor de una Renault Duster hizo caer al joven en una calle de General Pico y lo golpeó cuando estaba en el suelo. La Policía buscaba identificarlo mediante cámaras de seguridad.

Un motociclista fue trasladado al Hospital Gobernador Centeno de General Pico después de que el conductor de una camioneta le cerrara el paso, provocara su caída y lo golpeara mientras estaba sobre el pavimento. Tras la agresión, el hombre escapó y era buscado por la Policía.

El episodio ocurrió durante la mañana de este martes. El joven circulaba en moto en sentido este-oeste por la calle 5, mientras que por la misma arteria avanzaba una Renault Duster, conducida por un hombre mayor de edad que viajaba acompañado por un menor.

Cómo fue la agresión al motociclista en General Pico

De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, el conductor de la camioneta increpó al motociclista con bocinazos e insultos y lo hostigó durante varias cuadras. El joven intentó apartarse para dejarlo pasar.

La situación se agravó en calle 7, entre 22 y 24, donde el automovilista le cerró el paso. El motociclista perdió la estabilidad y cayó sobre el pavimento. Después, el conductor descendió de la Duster y lo golpeó mientras permanecía en el suelo.

Asistencia médica y búsqueda del conductor

Luego de la agresión, el hombre volvió a la camioneta y escapó. Un motorista de la Comisaría Primera, que patrullaba por las inmediaciones, intervino en el lugar.

Una ambulancia del Servicio de Emergencias Médicas asistió al motociclista y lo trasladó al Hospital Gobernador Centeno. También trabajó personal de Siniestros Viales del Comando Radioeléctrico.

La Policía analizaba registros de cámaras de seguridad para identificar al conductor de la camioneta.