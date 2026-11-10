Por Hermes 10 de noviembre de 2026 a las 6:00 p. m. · 2 min de lectura

El proyecto provincial asigna el 25% de los recursos a educación, casi el 17% al sector productivo y alrededor del 7% a Desarrollo Social. También contempla unas 400 viviendas y refuerzos para salud mental y asistencia alimentaria.

El proyecto de Presupuesto 2027 de La Pampa prevé destinar el 25% de los recursos a educación, casi el 17% al acompañamiento del sector productivo y alrededor del 7% a Desarrollo Social. La propuesta también incluye fondos para viviendas, obras y el fortalecimiento de la atención en salud mental.

El ministro de Hacienda provincial, Guido Bisterfeld, defendió los lineamientos del proyecto y destacó el esfuerzo que implica sostener esas partidas en el actual contexto económico. Además, respaldó la decisión de mantener el equilibrio fiscal sin recurrir al endeudamiento.

Presupuesto 2027: fondos para educación y producción

En relación con el apoyo a las actividades económicas, Bisterfeld señaló: “Tenemos casi el 17 por ciento del presupuesto destinado al apoyo al sector productivo”. El año pasado, esa participación había sido del 16%, por lo que consideró que el aumento representa un esfuerzo importante para la Provincia.

La educación es otro de los ejes centrales de la iniciativa. “El 25 por ciento del presupuesto está destinado a la finalidad y función de educación”, remarcó el ministro, quien también advirtió sobre el crecimiento de las demandas sociales que deben atender las instituciones educativas.

En particular, indicó que la asistencia alimentaria en las escuelas está desbordada, en un escenario marcado por las dificultades económicas de numerosas familias y el aumento de la matrícula en la educación pública.

Viviendas, obra pública y salud mental en La Pampa

Sobre la infraestructura, el funcionario reconoció que los fondos previstos para obra pública son inferiores a los que el Gobierno provincial hubiera querido incorporar. Sin embargo, sostuvo que se priorizaron áreas consideradas estratégicas.

Entre las partidas contempladas figura el programa habitacional. “Hay presupuestado para hacer aproximadamente 400 nuevas viviendas”, afirmó Bisterfeld. La distribución territorial de las unidades y los plazos de ejecución serán definidos posteriormente por las áreas correspondientes.

El proyecto también incluye recursos para obras de salud mental, un incremento de las guardias y la incorporación de más cargos para fortalecer la atención.

Asistencia social y demanda alimentaria

Desarrollo Social concentrará alrededor del 7% del presupuesto. Bisterfeld explicó que las dificultades económicas elevaron las necesidades de asistencia y señaló que tanto el sistema sanitario como el área social afrontan una demanda creciente.

En ese marco, destacó el refuerzo de la tarjeta alimentaria y de distintos mecanismos de ayuda social. También mencionó las necesidades que se manifiestan en las escuelas, donde la asistencia alimentaria adquirió mayor relevancia.

La propuesta busca sostener esas prestaciones con recursos limitados. La administración de las partidas dependerá de la evolución de los ingresos provinciales.