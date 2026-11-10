Más de 70 productores participaron de una jornada sobre alternativas ganaderas en chacras bajo riego. La propuesta abordó la reconversión productiva y las herramientas financieras disponibles para acompañar el proceso.

Más de 70 productores de la zona bajo riego participaron en 25 de Mayo de la jornada “Tu chacra también puede producir forraje y carne”, que presentó alternativas para impulsar la actividad ganadera y reconvertir unidades productivas. El encuentro se realizó en el auditorio del INTA y fue organizado por el Ministerio de la Producción de La Pampa y la Agencia de Extensión Rural del INTA local.

La actividad contó con el acompañamiento del Ente Provincial del Río Colorado, los municipios de 25 de Mayo y Puelén y la Cámara de Productores Agropecuarios de la Colonia. También participaron el director de Ganadería, Marcelo Lluch; el gerente de Producción del EPRC, Guillermo Sánchez, y la jefa de la Agencia de Extensión Rural del INTA 25 de Mayo, Luján Maseroni.

Reconversión productiva e integración entre riego y secano

La jornada puso el foco en la posibilidad de implantar pasturas en chacras que antes tenían montes frutales y en articular la producción de las áreas bajo riego con las de secano. El objetivo es generar alternativas para fortalecer la actividad y capitalizar la hacienda.

“La jornada se centró en la reconversión productiva, entendida como la posibilidad de implantar pasturas en chacras que anteriormente eran montes frutales, y en la integración del área bajo riego con el secano”, señaló la directora de Agricultura, Natalia Ovando. Además, sostuvo: “uno de los mensajes principales fue que no es necesario realizar una inversión en una chacra propia para integrarse: los productores de secano pueden articular con el área bajo riego y así avanzar en la capitalización de su hacienda”.

Costos y experiencias de productores ganaderos

El primer bloque de exposiciones estuvo a cargo de Dardo Fontanella, quien explicó los costos y los requerimientos de la reconversión, y analizó cómo la producción ganadera puede contribuir a cubrir esa inversión a partir de los kilos de carne obtenidos.

Luego, productores y profesionales compartieron sus experiencias. Agustín Schmidt describió el manejo del pasto y el proceso de reconversión que llevó adelante como productor pequeño. Jorge Feliú contó cómo transita actualmente ese cambio, mientras que Javier Herrada explicó cómo su empresa integra el secano con el área bajo riego mediante el traslado de hacienda.

La directora general de Asistencia Técnica y Financiera del Ministerio de la Producción, Eugenia Borges, presentó las herramientas financieras disponibles para acompañar este tipo de iniciativas.

Recorrida por establecimientos de 25 de Mayo

El encuentro finalizó con visitas al Establecimiento Los Rusos y a Agropecuaria Arceo. La recorrida fue guiada por Agustín Schmidt y Adrián Barrios, y permitió conocer experiencias con distintas escalas productivas.

Desde la organización destacaron el interés de los asistentes y la importancia de sostener espacios de intercambio que acerquen opciones concretas y accesibles para el desarrollo ganadero en las chacras bajo riego de la zona.