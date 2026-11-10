La Municipalidad realizó el primero de los dos encuentros previstos en Plaza San Martín, con la proyección de una misa celebrada por León XIV. La intendenta Fernanda Alonso destacó la posibilidad de compartir en comunidad un acontecimiento que ocurre después de 39 años sin la visita de un Papa a la Argentina.

La Municipalidad de General Pico realizó el primero de los dos encuentros previstos en el marco de Postas del Encuentro, una iniciativa impulsada por la Conferencia Episcopal Argentina con motivo de la visita de León XIV. La actividad se llevó adelante en Plaza San Martín y contó con la presencia de la intendenta Fernanda Alonso.

Durante la jornada se proyectó la misa celebrada por el Sumo Pontífice. La propuesta buscó abrir un espacio de participación para acompañar el acontecimiento y extender su alcance más allá de las ciudades incluidas en el recorrido presencial del Papa.

Fernanda Alonso destacó el encuentro comunitario en General Pico

Alonso señaló: “Brindamos la oportunidad a las y los piquenses de vivir y compartir libremente y en comunidad esta experiencia única, histórica, después de 39 años sin que un Papa visite Argentina”.

La intendenta agregó que la actividad se enmarca “en este especial momento que estamos viviendo como sociedad, por lo que me parece más que oportuna la presencia de Su Santidad”.

“Viene conociendo la realidad del país, tomando postura, diciendo lo que él considera que hay que realizar, hablándole a una generación de la que pretende un compromiso distinto. Veo un Papa con una presencia y una postura más cercana hacia los que menos tienen, de evitar el sufrimiento del pueblo, que es lo que consideramos que debemos hacer”, expresó Alonso.

La organización municipal y el valor social de las Postas del Encuentro

La secretaria de Desarrollo Social, Gabriela Luna Echegaray, afirmó: “Colaboramos en un momento muy significativo aportando desde el municipio la organización, la logística, a una institución importante de la ciudad como es la Iglesia Católica, a partir de la invitación de la Secretaría de Culto de la Provincia”.

También valoró la respuesta de la comunidad: “Nos pone contentos la repercusión, porque entendíamos que era un espacio que la gente se lo iba a apropiar. Hay una gran movilización a nivel nacional y Pico no tenía que quedar afuera de todo esto”.

Echegaray sostuvo que la propuesta “es una actividad que va más allá de la fe. Muchos lo tomamos como un evento histórico donde nos volvemos a encontrar para pensar qué Argentina estamos viviendo y cuál queremos”.

Por último, remarcó la importancia de reflexionar sobre los vínculos y las prioridades del país. “Sirve para repensar los vínculos y ver dónde estamos parados. Como lo dijo León, tenemos que analizar cuáles son las prioridades que tiene el país, las que debe tener y, por supuesto, coincidimos respecto a dónde tiene que poner sus fuerzas el Estado”, concluyó.