La autora presentará en Santa Isabel “Irina y el río que se hizo arena”, una novela ambientada en Colonia Butaló que aborda el impacto del corte del río Atuel. El encuentro será el sábado 14, a las 19, con entrada libre y gratuita.

La escritora Silvia Viglianco presentará en Santa Isabel su novela “Irina y el río que se hizo arena”, una obra de ficción situada en un contexto histórico marcado por el cese de la escorrentía del río Atuel tras la construcción de Los Nihuiles, en Mendoza.

La actividad, anunciada por la Municipalidad de Santa Isabel, será el sábado 14 a las 19 en el salón ubicado frente al futuro hospital. La entrada será libre y gratuita.

Una novela sobre Colonia Butaló y el río Atuel

El encuentro estará abierto a toda la comunidad y contará con la presencia de Viglianco, además de la participación de autores locales y artistas que compartirán su obra en vivo. La escritora tendrá ejemplares a la venta y podrá firmarlos para quienes quieran llevarse el libro dedicado.

La novela retrata las consecuencias que la interrupción del curso del Atuel tuvo en los habitantes de Colonia Butaló y la región. Viglianco es docente y trabajó en distintas escuelas del oeste pampeano, una experiencia que la acercó a la problemática de los ríos Atuel y Salado y a los cambios que afectaron la vida de las comunidades, la flora y la fauna.

La historia de Irina y la vida en el oeste pampeano

La protagonista es una niña de siete años que llega con su familia desde Besarabia. En la historia, la travesía hacia el nuevo continente da paso al encuentro con paisajes y comunidades desconocidas, y a la convivencia con españoles, italianos, mapuches y ranqueles en Colonia Butaló.

“En esa descripción –en su obra- yo imagino cómo sería vivir esa situación en el cuerpo de una niña. Irina tenía 7 años cuando viene con su familia desde Besarabia, atraviesa un océano y se encuentran con colores distintos, paisajes distintos, con olores. Se encuentran y conviven con pueblos que son desconocidos para ellos. Hay una comunión con españoles, con italianos, pero también con mapuches y ranqueles y eso hace una intensa comunidad en la Colonia Butaló”.

Viglianco explicó que la historia familiar cambia de manera drástica con los primeros cortes, los taponamientos y la construcción de Los Nihuiles. Irina también atraviesa un giro en su vida y se ve obligada a aceptar un casamiento que no desea.

La escritura como forma de lucha y memoria

La autora contó que el personaje tuvo un impacto personal y profesional en su vida. La escritura le permitió reconocerse como escritora después de jubilarse de la docencia y transmitir su compromiso con los ríos y con las mujeres del oeste pampeano.

“Irina transformó mi vida de una manera personal y profesional también. En lo personal porque pude cumplir el objetivo de saber que se puede seguir cumpliendo los sueños después de estar jubilada de una pasión como fue la docencia. Y en lo profesional porque a partir de ahora puedo describirme como escritora pero también me transformó como ser humano porque tuve que elegir las palabras, tuve que ponerme en la piel de Irina y puedo seguir transmitiendo esta pasión de la lucha por los ríos y visibilizar a las mujeres del oeste pampeano que son unas verdaderas luchadoras”.

También definió la lectura y la escritura como actos de rebeldía, y planteó la importancia de seguir reclamando por los derechos de las mujeres. “Además me parece muy importante en este contexto histórico no solamente leer sino también escribir porque me parece que es un verdadero acto de rebeldía. Y como mujer y que la protagonista sea una mujer, seguir luchando por los derechos que nos quieren arrebatar y creo que si tenemos la palabra y la oportunidad de hacerlo por ese medio, tenemos que seguir luchando por esos derechos”, agregó.

Viglianco describió la novela como “una historia que explora hasta dónde somos capaces de llegar cuando todo lo que nos sostenía se convierte en huella”. Tras 34 años de vivir en el oeste, destacó la resistencia de las mujeres de la zona: “Yo creo que cuando uno toma distancia de esos lugares es cuando más valora todo eso. Y haber estado en puestos alejados y ver cómo esas mujeres resisten y luchan y están ahí… te sale del corazón”.