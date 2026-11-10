El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la prórroga solicitada por el Ejecutivo, que aguarda precisiones sobre los fondos de coparticipación provincial. El presupuesto vigente asciende a 22.565 millones de pesos.

El Concejo Deliberante de Toay aprobó por unanimidad una prórroga para que el Departamento Ejecutivo presente el Presupuesto de Gastos, el Cálculo de Recursos y la Ordenanza Tarifaria de 2027. El municipio tendrá plazo hasta el 30 de diciembre para elevar los proyectos.

El pedido se fundamentó en la falta de información definitiva sobre los recursos que recibirá la ciudad por coparticipación provincial, una de las principales fuentes de financiamiento de las cuentas municipales.

Las cuentas de Toay y las proyecciones para 2027

El presupuesto vigente asciende a 22.565 millones de pesos, un aumento del 31 por ciento respecto de 2025. El intendente Ariel Rojas informó el monto durante la apertura de sesiones ordinarias de este año y destacó el equilibrio de las cuentas municipales y la decisión de sostener la gestión sin recurrir al endeudamiento externo.

Para 2027 se prevé una nueva actualización de las partidas, aunque todavía no se conoce el monto del próximo presupuesto ni cuánto variará. Un eventual incremento nominal tampoco implicará necesariamente una mayor capacidad de gasto, debido al impacto de la inflación y al aumento de los costos de funcionamiento.

La coparticipación provincial, una variable clave

La presentación del proyecto de Presupuesto 2027 de La Pampa, que ingresó a la Cámara de Diputados el jueves 5 de noviembre, podría aportar información para que Toay avance con sus proyecciones. La iniciativa provincial prevé erogaciones superiores a los 3,28 billones de pesos y será analizada por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, con exposiciones de ministros y funcionarios.

Las definiciones sobre la coparticipación serán determinantes para calcular los ingresos municipales y establecer cuánto podrá destinar la ciudad a servicios públicos, obras, mantenimiento urbano y funcionamiento de las áreas municipales. En paralelo, la Ordenanza Tarifaria fijará los valores de las tasas, los derechos y las contribuciones que deberán afrontar los contribuyentes durante el próximo año.

Antecedentes de la prórroga presupuestaria

La extensión del plazo no es un hecho aislado. En octubre de 2025, el Concejo Deliberante también había autorizado una prórroga para presentar el Presupuesto 2026. En esa ocasión, el proyecto ingresó el 9 de diciembre, antes de la fecha límite otorgada.

Por el momento, el Ejecutivo no informó cuándo enviará las iniciativas para el próximo ejercicio. El plazo vence el 30 de diciembre, aunque la disponibilidad de datos sobre los recursos provinciales podría permitir que la presentación se concrete antes.

Una vez ingresado, el proyecto deberá atravesar el tratamiento legislativo. Su análisis permitirá conocer las prioridades de inversión y funcionamiento de la administración de Ariel Rojas para 2027.