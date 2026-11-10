Por Hermes 10 de noviembre de 2026 a las 5:00 p. m. · 1 min de lectura

El Distrito Oeste ejecutó movimientos de suelo, alteos y entubados en distintos pasos de la cuenca para anticiparse a posibles anegamientos. Los trabajos se desarrollaron en el marco de un plan de contingencia por la crecida del río.

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) realizó tareas preventivas en distintos sectores de la cuenca del río Atuel para anticiparse a posibles anegamientos por la crecida, que avanzaba aguas abajo desde su ingreso en el puente Vinchuqueros.

Los trabajos incluyeron movimientos de suelo, alteos y colocación de caños. Las tareas estuvieron a cargo del Distrito Oeste de Santa Isabel, bajo la coordinación de su jefe, Fernando Nicoletti.

Plan de contingencia por la crecida del río Atuel

A fines de la semana pasada, Nicoletti anunció la puesta en marcha del operativo en el sector. "inicio un plan de contingencia ante la crecida Río Atuel", comunicó en sus redes sociales.

El funcionario precisó que los equipos trabajaban en los sectores de Paso de los Algarrobos y Paso Maromas. También reconoció la labor de los operarios que participaron del despliegue: "Bien por Ema en la retro, Martín en el cargador frontal, Brandon en el carretón, Cristian y Joaquín en el corte de caños, y como siempre en la logística el gran Piki".

Alteos y entubados para evitar anegamientos

Al día siguiente, Nicoletti informó que había concluido la primera etapa del plan, con intervenciones en los pasos Vitelmo Badal y Puesto Rosas, en la zona de Paso de los Algarrobos.

"Final de la primera etapa del plan de contingencia por la crecida del Río Atuel. Hoy realizamos alteos entubados para evitar anegamientos en paso Vitelmo Badal y paso Puesto Rosas, zona Paso de los Algarrobos".

Además, agradeció la recepción de una familia puestera durante las tareas: "muchas gracias Vitelmo Badal y familia por recibirnos, de parte de la DPV La Pampa, Zona Santa Isabel". Nicoletti resumió el trabajo del equipo con otra frase: "Hay equipo en la Dirección Provincial de Vialidad de Santa Isabel".