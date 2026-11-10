Un proyecto presentado en la Legislatura propone que los micros de larga distancia puedan subir y bajar pasajeros en paradas habilitadas de la provincia. Sus impulsores estiman que permitiría sumar conexiones y unas 50 frecuencias semanales sin costo fiscal.

Una iniciativa presentada en la Legislatura de La Pampa propone habilitar a los micros de larga distancia de jurisdicción nacional a subir y bajar pasajeros en paradas ya autorizadas dentro de la provincia, una posibilidad que actualmente está prohibida.

El proyecto fue impulsado por la diputada provincial Noelia Viara, del PRO, junto con Julián Angelucci, referente de Avanzar Juntos. Sus autores sostienen que la medida permitiría recuperar conexiones interurbanas e incrementar frecuencias sin generar gastos para las arcas provinciales.

La propuesta para ampliar las conexiones en La Pampa

La iniciativa busca aprovechar el marco de desregulación del transporte dispuesto a nivel nacional para optimizar los trayectos existentes. Según sus impulsores, no se crearían nuevos recorridos ni se despacharían servicios adicionales: se permitiría que los micros nacionales transporten pasajeros entre localidades pampeanas durante sus viajes.

Angelucci señaló que la pérdida de recorridos y frecuencias afecta especialmente a los habitantes del interior. “En las últimas décadas se perdieron recorridos y frecuencias. Hoy, para viajar desde Pico hacia otros puntos de La Pampa, muchas veces hay que pasar obligatoriamente por Santa Rosa, aun cuando existen colectivos nacionales que pasan por esas localidades, tienen asientos disponibles y podrían conectarnos directamente. Es absurdo que una prohibición impida aprovechar esos servicios y nos obligue a hacer kilómetros de más, perder tiempo y gastar más plata”, afirmó.

Críticas al sistema de transporte provincial

Viara cuestionó el esquema vigente y lo describió como centralizado y desactualizado. “Esto es el resultado de un sistema de transporte de pasajeros que tiene más de 30 años sin revisarse y que cada vez conecta menos. Es un modelo hiper regulado y controlado por el Gobierno provincial, sostenido por subsidios millonarios que, sin embargo, no evitan que los servicios se concentren en la capital y dejen de lado a las localidades y ciudades del interior, como Pico”, expresó.

De acuerdo con los autores, la medida mejoraría la conectividad de General Pico con localidades del sur provincial que actualmente no tienen un servicio directo, entre ellas General Acha, Bernasconi y General San Martín. También estiman que podrían incorporarse alrededor de 50 frecuencias semanales hacia destinos como Intendente Alvear.

Los impulsores aseguran que no tendrá costo fiscal

La propuesta plantea respetar los servicios provinciales de combis habilitados y permitir que los micros nacionales sumen pasajeros en sus recorridos. Viara sostuvo que el cambio ampliaría las alternativas de viaje sin demandar recursos públicos.

“Hoy la Provincia destina millones de pesos en subsidios al sistema de transporte, pero eso no se traduce en mejores conexiones ni en más alternativas para los pampeanos. Nuestra propuesta respeta los servicios provinciales de combis habilitados y permite aprovechar los recorridos de micros nacionales, sumando frecuencias y conectando localidades a costo cero para la provincia”, destacó la legisladora.

Angelucci resumió el objetivo del proyecto al plantear la necesidad de aprovechar la infraestructura disponible y facilitar la participación de más empresas. “Hay que animarse a innovar, aprovechar mejor la infraestructura que ya tenemos y generar condiciones para que más empresas puedan ofrecer servicios. El desarrollo también empieza por algo tan simple como poder viajar”, afirmó.