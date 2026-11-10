Por Hermes 10 de noviembre de 2026 a las 2:45 p. m. · 2 min de lectura

Vecinos presentaron sus propuestas ante el Concejo Deliberante para regular la convivencia, proteger los recursos naturales y mejorar la seguridad vial. También solicitaron establecer pautas para ordenar la extracción de leña del arbolado público.

Habitantes de Colonia San José se reunieron con integrantes del Concejo Deliberante de Colonia Barón para solicitar una ordenanza que regule las normas de convivencia, proteja el ambiente y contribuya a mejorar la seguridad vial en la comunidad.

El encuentro se realizó el martes 13 de octubre, en el marco de las gestiones acordadas previamente con la intendenta de Colonia Barón, Mónica Stadler. Durante la reunión, los vecinos expusieron problemáticas cotidianas y acercaron distintas propuestas.

Una ordenanza para la convivencia y el cuidado ambiental

Uno de los principales planteos fue elaborar una normativa que contemple conductas, contravenciones e infracciones vinculadas con la convivencia, la seguridad, la salubridad y el ambiente.

Los vecinos también expresaron preocupación por la extracción de leña del arbolado público, en especial de árboles caídos o secos. Señalaron que, al no contar con servicio de gas natural, la leña es una de las alternativas más accesibles para calefaccionarse y cocinar durante el invierno.

Pedido de reglas para la extracción de leña y la seguridad vial

En ese contexto, advirtieron que personas de otras localidades se acercan a buscar leña y que, en algunos casos, lo hacen con fines comerciales. Por ese motivo, solicitaron establecer pautas para ordenar y controlar el aprovechamiento de ese recurso.

Otro tema abordado fue la circulación en los dos principales accesos a Colonia San José. Los habitantes indicaron que numerosos vehículos transitan a velocidades elevadas y propusieron incorporar dispositivos y medidas preventivas para reducir riesgos y proteger a quienes circulan por la zona.

Protección de la vegetación y las aves de Colonia San José

La protección ambiental también ocupó un lugar central. Los vecinos destacaron que la vegetación y la presencia de aves son algunos de los principales atractivos de la Colonia y plantearon la necesidad de regular los ruidos molestos, como el uso innecesario de sirenas y bocinas, además de otras conductas que puedan alterar el entorno natural.

Al cierre del encuentro, los habitantes valoraron la predisposición de los concejales para escuchar sus inquietudes e intercambiar propuestas. Ahora aguardan una nueva convocatoria del cuerpo deliberativo para conocer los avances y los pasos a seguir respecto de las iniciativas presentadas.