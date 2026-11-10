Por Hermes 10 de noviembre de 2026 a las 2:45 p. m. · 1 min de lectura

Los hombres fueron interceptados en la ruta provincial 18 mientras circulaban en un Ford Fiesta Max sustraído. La investigación también los vinculó con otros dos hechos y la Justicia les dictó prisión preventiva.

Dos hombres mayores de edad fueron detenidos en General Acha después de robar un automóvil estacionado en la zona de Conesa al 400. La investigación policial también los relacionó con otros dos episodios contra la propiedad ocurridos en la ciudad.

El procedimiento comenzó el domingo, cerca de las 23, cuando una vecina denunció la sustracción de su Ford Fiesta Max gris, que había dejado estacionado en las inmediaciones de su domicilio.

Detuvieron a los sospechosos en la ruta provincial 18

Tras recibir la denuncia, efectivos policiales desplegaron un operativo de búsqueda y cerrojo. El vehículo fue localizado sobre la ruta provincial 18, cerca del cruce con la ruta nacional 35, con los dos hombres a bordo. Ambos fueron detenidos.

Las tareas investigativas permitieron vincularlos con la sustracción de distintos objetos del interior de una Chevrolet S10, estacionada sobre pasaje Escuela 164, entre Conesa y Charlone. Entre los elementos robados había una antena de Starlink y un equipo de mate, que fueron recuperados por la Policía.

También investigan un intento de hurto de herramientas

Además, los sospechosos fueron relacionados con un intento de hurto en la esquina de Larrea y avenida San Martín. Allí, el dueño de una Chevrolet Silverado escuchó ruidos y sorprendió a dos hombres cuando intentaban llevarse herramientas de la caja de la camioneta.

La intervención del propietario impidió que concretaran la sustracción. Los dos detenidos, domiciliados en General Acha, quedaron a disposición de la Justicia y recibieron prisión preventiva.

Las actuaciones incluyen causas por hurto agravado y tentativa de hurto.