El siniestro ocurrió en la avenida Circunvalación Sur y Varela, en Santa Rosa. La conductora del Sandero fue trasladada al hospital René Favaloro por el equipo médico del SEM.

Un camión Mercedes Benz de la Municipalidad de Santa Rosa y un Sandero chocaron esta mañana en la intersección de la avenida Circunvalación Sur y Varela, en la capital pampeana. La conductora del automóvil fue trasladada al hospital René Favaloro.

Cómo ocurrió el choque en Circunvalación Sur y Varela

Según las primeras averiguaciones, un hombre conducía el camión por el carril central de la avenida en dirección al sur. En ese momento, una mujer circulaba en el Sandero por la colectora y, al parecer, se incorporó al carril central sin advertir que se aproximaba el vehículo municipal.

El camión impactó contra el automóvil en una colisión que habría sido muy violenta. Tras el choque, el equipo médico del SEM asistió a la conductora y la trasladó al hospital René Favaloro.