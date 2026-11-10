Por Hermes 10 de noviembre de 2026 a las 2:00 p. m. · 1 min de lectura

La agresión ocurrió el domingo por la tarde en la calle Hipólito Yrigoyen y quedó registrada en un video. La madre de la víctima denunció el hecho y la Justicia inició actuaciones por presuntas lesiones leves.

Una adolescente de 15 años fue agredida por otra de 17 el domingo por la tarde en Uriburu. El episodio ocurrió sobre la calle Hipólito Yrigoyen y quedó registrado en un video filmado con un teléfono celular.

En las imágenes se ve a tres adolescentes en la calle. Una de ellas juega con una pelota y, en determinado momento, comienza una discusión entre las jóvenes. Durante el altercado, la adolescente de 17 años le da un golpe de puño en el rostro a la menor de 15.

La denuncia por la agresión en Uriburu

Después del golpe, ambas adolescentes forcejean hasta que la víctima cae al suelo. La madre de la joven publicó el video en redes sociales junto con un mensaje en defensa de su hija.

La mujer se presentó el domingo por la noche en la subcomisaría de Uriburu y formalizó la denuncia. La adolescente recibió atención médica; una profesional constató lesiones en una mejilla y en uno de sus ojos.

Actuaciones judiciales por presuntas lesiones leves

La Policía inició actuaciones judiciales por el hecho, que sería investigado como lesiones leves, y dio intervención al Ministerio Público Fiscal de Santa Rosa.