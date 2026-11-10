Por Hermes 10 de noviembre de 2026 a las 11:00 a. m. · 1 min de lectura

La Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa realizará un panel con tres investigadoras del Conicet. El encuentro abordará las disputas por la memoria, Malvinas y los desafíos de transmitir el pasado reciente a las nuevas generaciones.

En el marco de las actividades por los 50 años del último golpe de Estado cívico-militar, la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa organizará un panel sobre los desafíos de enseñar la historia reciente.

La actividad se titula "A 50 años de la última dictadura cívico-militar: desafíos, preguntas y reflexiones sobre la enseñanza del pasado reciente" y es impulsada por la Cátedra Historia Argentina III. La propuesta busca abrir un espacio de diálogo sobre los interrogantes que atraviesan hoy la enseñanza de ese período.

Memoria, Malvinas y nuevas generaciones

Entre los temas previstos figuran las disputas por la memoria, la cuestión de Malvinas y las dificultades de interpelar a las nuevas generaciones. El panel contará con las exposiciones de tres especialistas e investigadoras del Conicet.

Participarán Marina Franco, doctora e investigadora de la Universidad Nacional de San Martín y el Conicet; Andrea Belén Rodríguez, de la Universidad Nacional del Comahue y el Conicet; y María Paula González, de la Universidad Nacional de General Sarmiento y el Conicet.

Cuándo y dónde será el panel en Santa Rosa

El encuentro se realizará el viernes 13 de noviembre, a las 18, de manera presencial, en el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas, en Santa Rosa.

La convocatoria está dirigida a estudiantes y graduados de Historia y carreras afines, aunque también estará abierta al público en general.