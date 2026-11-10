Por Hermes 10 de noviembre de 2026 a las 11:00 a. m. · 1 min de lectura

El senador pampeano participó de un encuentro con referentes de distintos sectores agroindustriales. Planteó la necesidad de agregar valor a la producción provincial y reclamó previsibilidad para impulsar el empleo y las inversiones.

El senador nacional por La Pampa Daniel Bensusán participó de una jornada de trabajo con representantes de distintos sectores de la agroindustria argentina. Durante el encuentro analizaron las perspectivas de la actividad y los desafíos de la agenda legislativa vinculada a la producción.

La reunión fue organizada por RIA Consultores y contó con la presencia del senador Sergio Uñac, lanzado como precandidato a presidente, y del exministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez. También participaron referentes de la agricultura, las industrias aceitera y molinera, los sectores avícola y cervecero, el bioetanol, las semillas y los insumos agropecuarios, además del comercio agroexportador.

Bensusán pidió agregar valor a la producción de La Pampa

“El futuro de la Argentina está en su capacidad de producir, industrializar y generar oportunidades de desarrollo, y La Pampa no está ajena”, sostuvo el legislador. En ese sentido, planteó la importancia de avanzar en la industrialización de la producción provincial.

“Producir en La Pampa tiene un valor y no debemos desviarnos del objetivo de lograr la industrialización de lo que se produce en la provincia”, afirmó Bensusán.

Previsibilidad para fortalecer la agroindustria y el empleo

El senador señaló que los sectores agroindustriales reclaman previsibilidad y condiciones para mejorar su competitividad. Consideró que generar ese escenario es fundamental para promover nuevas fuentes de trabajo y fortalecer las existentes.

“Tenemos recursos naturales, conocimiento, tecnología, productores y trabajadores capaces de transformar la producción nacional en más empleo, inversiones y crecimiento”, agregó.

Por último, Bensusán destacó el rumbo del Gobierno provincial y sostuvo que “La Pampa debe prepararse para los desafíos futuros, con el objetivo de consolidar un modelo de desarrollo basado en la producción y el agregado de valor”.