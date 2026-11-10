La localidad realizó el festejo que había quedado pendiente tras una conmemoración austera el 26 de julio. El intendente Leonel Monsalve anunció proyectos vinculados con empleo, infraestructura y actividad productiva.

La localidad de 25 de Mayo celebró durante el fin de semana su 117 aniversario, con un espectáculo de música en vivo y el tradicional desfile cívico militar. Los festejos se realizaron después de que el 26 de julio, fecha de fundación, la comuna conmemorara el aniversario con un acto austero, en medio de una difícil situación económica.

En aquella oportunidad, el intendente Leonel Monsalve había anticipado que se organizaría un protocolo festivo. El desfile reunió a fuerzas de seguridad, instituciones educativas, agrupaciones gauchas, asociaciones, clubes y empresas de la localidad.

Los anuncios de Leonel Monsalve para 25 de Mayo

Durante su discurso, Monsalve anticipó la llegada de empresas y un nuevo impulso para Medanito. “la llegada de empresas que se radicarán en 25 de Mayo y un nuevo resurgimiento de Medanito: a fin de año se definirá la nueva empresa, entre tres ofertas que garantizan inversión, perforación, producción y trabajo, además de un bono destinado a una obra fundamental”. También destacó la integración de la localidad al proyecto Vaca Muerta.

El intendente informó que “el Gobierno Provincial firmará un convenio con el municipio para la instalación de un Parque Industrial destinado a grandes cargas, y que también se avanzará con el Parque de Servicios y una nueva estación de servicio”. Además, anunció que “en los próximos días saldrán a la venta 50 terrenos y se inaugurará una nueva estación transformadora eléctrica, obra que lleva adelante el Gobierno provincial”.

Formación profesional y apoyo a emprendedores

En materia de capacitación y empleo, Monsalve señaló que “la localidad contará con un nuevo Centro de Formación Profesional que permitirá contar con nuevas capacitaciones para crear mano de obra calificada. Además, se pondrá en marcha en la zona sur, la incubadora de proyectos para emprendedores”.