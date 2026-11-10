La Red de Identidades Lésbicas de La Pampa y organizaciones de todo el país llamaron a acompañar la transmisión del juicio por el ataque en el que murieron Pamela Cobbas, Roxana Figueroa y Andrea Amarante. El veredicto se conocerá el 18 de noviembre.

La Red de Identidades Lésbicas de La Pampa (RILA), junto con organizaciones de todo el país, convocó a acompañar masivamente la transmisión del juicio por el ataque ocurrido en Barracas. El objetivo es expresar respaldo y reclamar justicia por Pamela Cobbas, Roxana Figueroa y Andrea Amarante, y por la sobreviviente Sofía Castro Riglos, a una semana del veredicto.

La madrugada del 6 de mayo de 2024, las cuatro mujeres dormían en la habitación que compartían en una pensión del barrio porteño de Barracas. Un hombre que vivía en el mismo lugar arrojó un artefacto incendiario dentro del cuarto. Cobbas, Figueroa y Amarante murieron por las quemaduras, mientras que Castro Riglos sobrevivió.

El juicio por el ataque en Barracas

Quienes acompañan la causa sostienen que el ataque tuvo un único motivo: que las víctimas fueran lesbianas. Por eso lo definen como un lesbicidio y un crimen de odio, un delito que no se comete por lo que una persona hizo, sino por quién es, y que busca infundir miedo en todo un grupo.

Desde las organizaciones advirtieron que la falta de una respuesta firme de la Justicia y de la sociedad puede reforzar ese mensaje. También señalaron que el proceso de Barracas no es un asunto sectorial, sino una cuestión de derechos humanos que involucra a toda la sociedad.

La defensa alegará antes del veredicto

En la audiencia prevista para mañana, el tribunal escuchará el alegato de la defensa del único imputado, Justo Fernando Barrientos. A fines de octubre, la fiscalía y las querellas solicitaron penas de prisión perpetua. La audiencia será la instancia previa al veredicto definitivo, previsto para el 18 de noviembre.

RILA afirmó que el caso “no es un hecho aislado”. La organización vinculó el juicio con otro ataque ocurrido en la madrugada del 2 de noviembre en los Bosques de Palermo, donde un grupo numeroso de jóvenes, muchos de ellos en bicicleta, persiguió y golpeó con palos y otros objetos a personas travestis y trans en situación de prostitución. Luego, los agresores difundieron videos del episodio en redes sociales.

Crímenes de odio contra la comunidad LGBT

De acuerdo con el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT, en 2025 se registraron 227 crímenes de odio en la Argentina, un aumento del 62 por ciento respecto del año anterior.