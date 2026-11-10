Vecinos de distintas edades se reunieron en la Plaza San Martín para seguir la misa que León XIV celebró en Buenos Aires. La jornada estuvo marcada por los mensajes de unidad, fe y solidaridad con las personas más vulnerables.

La Plaza San Martín de Santa Rosa reunió a jóvenes, adultos mayores, niños y personas con discapacidad que siguieron la misa ofrecida por el papa León XIV desde el Monumento a los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires. La convocatoria de este lunes por la mañana fue organizada por la Diócesis de Santa Rosa y obligó a interrumpir el tránsito en la calle Avellaneda, entre las avenidas San Martín e Yrigoyen.

Familias, parejas y personas que llegaron solas ocuparon distintos sectores de la plaza. Algunos llevaron reposeras y sillas, mientras otros se acomodaron sobre el pasto para presenciar la transmisión.

Actividades y servicios durante la misa en Santa Rosa

Hasta el comienzo de la ceremonia, previsto para las 11.30, funcionó un Rincón de los Niños, instalado en gazebos cerca del escenario principal, con juegos y actividades para los más chicos. También se dispuso un espacio de hidratación.

En los laterales de la Catedral y en algunos árboles de la plaza se colocaron carteles con códigos QR para descargar las letras de las canciones de la liturgia. El público siguió la misa en silencio y con respeto, en una jornada soleada y algo ventosa.

Dos momentos despertaron aplausos especialmente intensos. El primero fue cuando los locutores de la transmisión oficial, reproducida en una pantalla gigante, mencionaron a Toay y contaron que muchas personas se habían reunido en la plaza principal de esa localidad. El segundo llegó cuando León XIV nombró a Francisco durante su homilía.

Fe, inclusión y solidaridad en los testimonios

Entre los asistentes, Melina contó que quería viajar a Buenos Aires para participar de la misa, pero que organizar el traslado le resultaba muy difícil porque usa silla de ruedas. “Me acerqué a la plaza porque sabía que me iba a encontrar con gente que está en el mismo camino de Dios y eso me hace sentir bien”, sostuvo.

La mujer, de 38 años, expresó su agradecimiento por la visita papal y destacó el mensaje de amor al prójimo. También deseó que las palabras del pontífice llegaran a muchas personas y se tradujeran en ayuda para quienes más lo necesitan. “No pudimos tener la presencia física del Papa Francisco, que era nuestro, pero la visita de León XIV hace que lo podamos sentir más de cerca y es muy gratificante. Estoy súper agradecida que haya venido. Ojalá que todas las personas puedan sentirlo y espero que cambien todas las cosas malas que suceden en el país”, dijo.

Lucas, de 43 años, asistió luego de sufrir un accidente en moto que le dejó graves secuelas. “Decidí venir para ver al Papa, a nuestro Papa”, explicó. Describió a quienes participaron como “gente honesta, que viene con otra voluntad, con mucha fe” y consideró que la visita representa una dosis de “fe para los chicos y chicas discapacitados”.

“Yo tuve un golpe en moto y acá estoy escuchando y también luchando para seguir adelante”, contó. Aunque perdió fuerza en los brazos, tiene dificultades para hablar y conserva una cicatriz grande en la cabeza, afirmó: “Pero estoy vivo, eso es lo más importante. Acá estoy, remándola, como todos”.

El mensaje de León XIV sobre familia y unidad

Natalia llegó con sus dos hijas y su pareja, Germán. Explicó que trasladarse hasta Buenos Aires era complicado y que seguir la misa en su comunidad podía fortalecerlos en la paz y la unidad. “Creemos que la Iglesia tiene un llamado universal, donde hay un cristiano hay iglesia. Nosotros tenemos niñas pequeñas y era complicado movilizarnos hacia Buenos Aires, entonces nos pareció que vivir la presencia del Papa en nuestra comunidad local iba a ser más fuerte para fortalecernos en la paz y en la unidad”, manifestó.

La docente, de 44 años, planteó que la fe también se construye en la vida cotidiana, entre compañeros de trabajo, parejas e hijos. Germán, de 47 años, señaló que el mensaje de León XIV continúa la línea de los pontífices anteriores, en especial la de Francisco, y resaltó la centralidad de la dignidad humana y de quienes más necesitan atención.

“Poner a la persona en el centro, la dignidad humana por el solo hecho de ser humanos, una cuestión que en este momento de la historia está desdibujado. La Encíclica nos habla sobre Inteligencia Artificial, pero más nos habla sobre el valor de la vida humana. Poniendo a los últimos adelante, y teniendo en cuenta la velocidad a la que va la peregrinación de la Iglesia y de la Nación Argentina, es un mensaje fuertísimo”, expresó.

También destacó que la celebración reunió a personas de distintas localidades del país y no se limitó a Buenos Aires. “Es una alegría inmensa. Me imagino que esa imagen de Jesús sacramentado recorrió los corazones y las geografías más variadas de todo el país y me llena de agradecimiento a Dios, de orgullo, de alegría y de esperanza porque en este momento que estamos tan dispersos, la presencia del Papa nos vuelve a hacer Nación, nos vuelve a hacer familia, nos vuelve a hacer unidad”, dijo.

Una celebración histórica compartida en comunidad

Graciela, vecina de la capital pampeana, también se acercó a la Plaza San Martín para seguir la misa. “Vivirlo en comunidad es mucho más lindo porque podemos compartir de otra manera”, afirmó, y calificó la visita papal como una alegría para el pueblo argentino, sean sus integrantes católicos o no.

Los testimonios coincidieron en la importancia de la visita de un Papa al país después de casi 40 años, desde la llegada de Juan Pablo II. Entre los mensajes destacados por los asistentes estuvieron la unidad, la dignidad humana y la necesidad de priorizar a los sectores más vulnerables.