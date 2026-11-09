Por Hermes 9 de noviembre de 2026 a las 8:00 a. m. · 1 min de lectura

La cooperativa adquirió el tanque elevado por 53 millones de pesos con fondos propios. La iniciativa forma parte de un plan para sumar tres cisternas y ampliar en 300.000 litros la capacidad de almacenamiento de agua potable.

La Cooperativa de Servicios de Guatraché (Cosegu) incorporó un tanque cisterna de 100.000 litros para almacenar agua potable. La compra integra un proyecto que prevé la llegada de tres unidades a la localidad.

Hernán Kette, integrante del Consejo de Administración, confirmó que el nuevo tanque es uno de los tres previstos. "se concreta uno de los tres tanques que se van a traer a la localidad", expresó.

Una inversión para ampliar el almacenamiento de agua

La cisterna es elevada y fue adquirida a la firma Fimet, ubicada en Santo Tomé, provincia de Santa Fe. Según explicó Kette, el objetivo es sumar una capacidad de almacenamiento total de 300.000 litros.

El tanque costó 53 millones de pesos y fue financiado con recursos propios de la cooperativa. "Es una inversión muy grande, pero pudimos afrontarla", señaló el integrante del Consejo de Administración.

Más capacidad para atender la demanda en verano

La incorporación se suma a los trabajos realizados el año pasado para ampliar los pozos y construir un nuevo acueducto, obras que permitieron aumentar la disponibilidad de agua.

Kette destacó la importancia de contar con más reservas para responder a los momentos de mayor consumo. "Esto también viene aparejado al trabajo que se hizo ya el año pasado, de la expansión de los pozos, con un nuevo acueducto, dado que tenemos mayor capacidad de agua. Es bueno también poder almacenar para que en las horas pico de verano podamos abastecer a toda la localidad".