Por Hermes 9 de noviembre de 2026 a las 8:45 a. m. · 2 min de lectura

Emiliano Valentín Zucchelli recibió dos años de prisión en suspenso y una inhabilitación para conducir por el mismo plazo. Tras la colisión, ocurrida en una esquina de General Pico, escapó sin asistir a la víctima, que sufrió lesiones graves.

Un joven de 22 años fue condenado por chocar con una camioneta y escapar en General Pico. En un juicio abreviado, el juez de control Diego Ambrogetti impuso a Emiliano Valentín Zucchelli dos años de prisión de ejecución condicional y la inhabilitación para conducir vehículos con motor durante dos años.

La condena fue por el delito de lesiones graves culposas agravadas por conducir de manera imprudente, negligente o antirreglamentaria y por darse a la fuga. Además, durante dos años deberá fijar domicilio y someterse al control del Ente de Políticas Socializadoras y Unidad de Abordaje.

Cómo fue el choque en General Pico

La investigación determinó que el 18 de mayo, cerca de las 9.30, Zucchelli circulaba en una camioneta por la calle 103. Al llegar a la intersección con la calle 112, continuó la marcha e impactó contra un automóvil que transitaba por esa última arteria.

Después del choque, el conductor no se detuvo y escapó. Esa misma tarde, se desprendió de la camioneta y se la entregó a un conocido, según se acreditó en la causa.

Las lesiones de la víctima y el acuerdo judicial

La persona que conducía el automóvil sufrió politraumatismos y un hematoma epidural frontoparietal derecho. Según la certificación médica del Hospital Gobernador Centeno, quedó internada en terapia intensiva por un traumatismo encefalocraneano potencialmente grave.

El acuerdo de juicio abreviado fue presentado por el fiscal Guillermo Komarofky, Zucchelli y su defensor, Guillermo Costantino. La víctima fue informada sobre la modalidad elegida para cerrar el proceso, sus consecuencias jurídicas, el contenido del acuerdo y la pena; luego manifestó su conformidad.

El juez señaló la responsabilidad del conductor

Al fundamentar la condena, Ambrogetti sostuvo que los testimonios, los informes médicos y las pericias permitieron establecer la responsabilidad del acusado. En el fallo, afirmó que "el hecho atribuído a Emiliano Valentín Zucchelli –no haber respetado la prioridad de paso al llegar a una intersección de calles y darse luego de producido el siniestro a la fuga sin socorrer a la víctima- fue la causa eficiente de las lesiones descriptas en la prueba documental e informativa".

El Registro Nacional de Reincidencia informó que Zucchelli no tiene antecedentes penales. El magistrado también explicó que debía respetar la pena acordada por las partes, ya que el monto convenido constituye un límite para la decisión judicial, de acuerdo con el artículo 369 del Código Procesal Penal.

En ese sentido, señaló que la mensuración de la pena corresponde a la pretensión punitiva del fiscal, quien establece el máximo aplicable, según el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.