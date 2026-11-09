Por Hermes 9 de noviembre de 2026 a las 8:45 a. m. · 3 min de lectura

Un informe del Centro de Economía Política Argentina advierte sobre la caída del empleo registrado y del poder adquisitivo, además de recortes en áreas sociales. El documento fue elaborado para la visita de León XIV al país.

El informe La Argentina que recibe al Papa, elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) con motivo de la visita de León XIV, analiza las condiciones materiales de vida en el país y advierte sobre un deterioro simultáneo del empleo, los ingresos y la protección social.

El documento señala una reducción de los puestos de trabajo registrados, salarios que perdieron poder de compra y una red de protección social con menos recursos. Para el análisis reúne datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), el Indec, la Anses, el Banco Central y el sistema de información presupuestaria e-Sidif.

Caída del empleo registrado y aumento de la informalidad

Para estudiar el empleo y los salarios, el CEPA toma como referencia noviembre de 2023, último mes previo a la asunción de Javier Milei. La cantidad de empleadores formalizados pasó de 512.357 a 480.067, con las mayores bajas en comercio, transporte e industria manufacturera.

Los puestos registrados en unidades productivas disminuyeron 4,44 por ciento. Al sumar el trabajo en casas particulares, la pérdida neta superó los 465.000 empleos. La construcción encabezó las caídas, con una contracción del 17 por ciento, seguida por la industria. En cambio, agricultura, salud y minería registraron aumentos.

La informalidad alcanzó al 45 por ciento de las personas ocupadas en el segundo trimestre de 2026, mientras que la desocupación general llegó al 7,9 por ciento. El desempleo juvenil fue del 17,1 por ciento entre las mujeres y del 14,1 por ciento entre los varones. El Gran Rosario registró una tasa de desocupación del 11,5 por ciento.

Salarios, jubilaciones y endeudamiento de los hogares

Según el informe, los salarios registrados quedaron un 7 por ciento por debajo del poder adquisitivo de fines de 2023. La evolución fue dispar: los ingresos del sector privado retrocedieron un 2,3 por ciento, mientras que los del sector público cayeron un 15,3 por ciento. En la Administración Nacional, la baja llegó al 35,7 por ciento.

Los jubilados que perciben el haber mínimo con bono tuvieron una pérdida real del 19,2 por ciento, en un contexto marcado por el congelamiento del refuerzo de $70.000. El CEPA también relaciona la pérdida de ingresos con un mayor endeudamiento de los hogares y un aumento de la morosidad en créditos bancarios y de proveedores no financieros.

Recortes en protección social, salud y educación

El documento describe una fuerte reducción real de la ejecución presupuestaria en protección social, salud, educación, ciencia y obra pública. Para esta comparación, considera el gasto acumulado a septiembre de 2026 frente al mismo período de 2023 y descuenta el efecto de la inflación.

Entre los rubros afectados, el informe menciona programas de becas, infraestructura educativa, conectividad y distintos fondos específicos, que registraron caídas pronunciadas o no tuvieron ejecución.

El mensaje del CEPA para la visita de León XIV

Desde el centro de estudios señalaron que, aunque su campo es la economía y no la teología, “la economía política estudia, en última instancia, cómo una sociedad produce, distribuye y protege”. También sostuvieron que esa pregunta atraviesa el magisterio social de la Iglesia y la opción por los pobres expresada por Francisco y retomada por León XIV.

“Confiamos en que su palabra y su cercanía con los más humildes de nuestro pueblo, en la tradición de Francisco, sigan recordándonos a todos que nadie puede ser considerado un descarte, y que la justicia social no es una concesión sino una deuda”, expresó el CEPA en el documento.