El municipio acordó un intercambio de terrenos con la Cooperativa de Servicios para recuperar una antigua casa ubicada en el acceso al pueblo. El intendente Dante Manglus también destacó la Fiesta de la Tradición y anticipó gestiones para darle alcance provincial.

La Municipalidad de Abramo recuperará un edificio histórico ubicado en la entrada de la localidad, tras acordar un intercambio de terrenos con la Cooperativa de Servicios. El intendente Dante Manglus explicó que la comuna cedió un lote municipal donde funciona actualmente la oficina de la entidad y recibió a cambio el predio que alberga la antigua construcción.

El objetivo es restaurar el inmueble, que tiene cerca de un siglo y forma parte de la historia del pueblo. «Yo quiero reciclarlo. Es el sueño, me gusta que los edificios viejos estén conservados», expresó Manglus, quien señaló que ya están reuniendo recursos para reparar el techo y las puertas.

El edificio histórico de Abramo podría convertirse en museo

La posibilidad de instalar un museo en la casa está entre las ideas para el futuro. El jefe comunal sostuvo que la recuperación se hará de acuerdo con las prioridades del municipio y destacó el valor del edificio para los habitantes y quienes visitan la localidad.

«A la gente que viene le gusta venir y conocer la historia y hablar. Y los viejos pobladores también. Hay que cuidar esas cosas. Forman parte de la historia del pueblo», afirmó. Manglus también recordó que algunas personas proponían demoler la construcción, pero remarcó que su intención es conservarla.

La Fiesta de la Tradición busca reconocimiento provincial

Durante la conversación, el intendente se refirió además a la Fiesta de la Tradición y al interés provincial que podría recibir. Tras una reunión con autoridades de Turismo, el municipio recibió el pedido de reunir información para avanzar con las gestiones y analizar el año próximo la posibilidad de darle ese formato a la celebración.

Manglus valoró el acompañamiento del Gobierno de La Pampa y consideró que un reconocimiento provincial le daría «otro marco a la fiesta». La celebración tuvo una pausa parcial durante la pandemia y, en años posteriores, no pudo realizarse la jineteada debido a los costos. Para esta edición, el intendente colaboró junto con su familia y allegados en distintas tareas, desde preparar comida hasta buscar caballos y atender a los músicos.

Desfile, paseo gaucho y espectáculos en la Fiesta de Abramo

La nueva edición se realizó el sábado, con una tarde y noche de buen clima, y fue encabezada por Manglus. La programación incluyó un acto oficial frente al salón de usos múltiples, un desfile cívico, un paseo gaucho y espectáculos folclóricos.

En su discurso, el intendente agradeció a las instituciones locales y al Gobierno de La Pampa, a través de las áreas de Cultura y Turismo, por su colaboración. «Para una comunidad pequeña como la nuestra, organizar un evento de estas características representa un gran desafío, pero también demuestra que cuando hay compromiso, voluntad y trabajo en conjunto, se pueden lograr grandes cosas», señaló.

Manglus también repasó los avances en el campo de jineteada, cuyo desarrollo comenzó a tomar forma en 2014. Destacó las mejoras realizadas y el esfuerzo de quienes participaron en el proyecto. Sobre el cierre, expresó el deseo de que los visitantes disfruten de la fiesta y quieran regresar.

Tras las palabras del jefe comunal, se desarrollaron el desfile cívico y el paseo gaucho. En la calle de acceso al salón del Club Social y Recreativo Abramo se instalaron puestos de emprendedores, mientras que los espectáculos artísticos completaron la jornada.