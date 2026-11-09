Por Hermes 9 de noviembre de 2026 a las 8:00 a. m. · 3 min de lectura

María José Menichetti y Andrés Schamper participarán de actividades vinculadas con la visita de León XIV. En Santa Rosa habrá jornadas abiertas, transmisiones en pantalla gigante y cortes de tránsito.

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, le dio la bienvenida al país al papa León XIV y destacó el mensaje de comunidad y justicia social del pontífice. Además, dos jóvenes pampeanos participarán de actividades junto al Santo Padre durante su visita.

“El Santo Padre llega a nuestra tierra dando continuidad al legado de Francisco, bajo un mensaje que expresa el amor y la alegría de un Pueblo que se renueva en la fe”, expresó Ziliotto en sus redes sociales.

Ziliotto destacó el mensaje de León XIV

El mandatario señaló que el Papa, “como hijo de San Agustín”, invita a “no naturalizar el individualismo ni la crueldad, sino a recuperar el más profundo sentido de comunidad y justicia social”. También afirmó: “Cristianos o no, mujeres y hombres de buena voluntad, humildes y despojados: todos somos necesarios y protagonistas del florecimiento de una ‘magnífica humanidad’”.

“Hagamos de su mensaje un pilar de la Argentina que queremos construir y caminemos juntos hacia una Patria fraterna sin exclusiones. Vivamos con alegría estos días históricos para nuestro país”, agregó el gobernador.

Dos jóvenes pampeanos participarán de encuentros con el Papa

La realiquense María José Menichetti será una de las representantes pampeanas en el encuentro de jóvenes que encabezará León XIV mañana en el Monumento a los Españoles. La invitación del Arzobispado de Buenos Aires y Argentina la convocó a participar “desde un lugar privilegiado, representando a tu diócesis y siendo parte de este encuentro tan significativo para nuestra Iglesia y, especialmente, para los jóvenes de nuestro país”.

Menichetti estudia y coordina un grupo pastoral en Santa Rosa. Su participación fue impulsada por la recomendación del párroco de Realicó, el padre Gerardo, y del obispo de La Pampa, quienes valoraron su compromiso con la Iglesia y su testimonio de fe, tanto en su ciudad de origen como en su lugar de residencia. El otro pampeano convocado es Andrés Schamper, oriundo de Lonquimay.

“Realmente para mí es una gran alegría y sobrepasa cualquier cosa que hubiese soñado desde los 14 años que participo en el grupo Cristo Rey... Para mí significa muchísimo el poder llevar a cada uno de los jóvenes de nuestra provincia ante el Papa León y poder representarlos”, expresó Menichetti.

Actividades por la visita papal en Santa Rosa

La Plaza San Martín será sede de dos jornadas de encuentro comunitario. Hoy y mañana habrá propuestas abiertas a la comunidad, transmisiones en pantalla gigante y artistas invitados. El escenario se ubicará frente a la Catedral, orientado hacia la plaza. La organización invitó a asistir con reposera y equipo de mate.

La actividad de hoy comenzará a las 10 con una bienvenida. A las 10.20 habrá una oración comunitaria y luego una conexión virtual con distintas localidades de La Pampa. A las 11.30 se transmitirá en pantalla gigante la misa del Papa desde el Monumento a los Españoles.

La programación incluirá además un espacio para las infancias, mesas misioneras con información sobre la visita y las actividades de la Iglesia católica en la provincia, una reflexión comunitaria y un ágape. Mañana, entre las 18.30 y las 21.30, se realizará otra jornada, con la retransmisión de la vigilia papal como actividad central.

Cortes de tránsito en el centro de Santa Rosa

La Municipalidad de Santa Rosa informó que la calle Mitre, entre la avenida San Martín e Yrigoyen, permanecerá cortada al tránsito desde hoy a las 6 hasta mañana a las 23, debido a las actividades previstas.