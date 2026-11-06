Por Hermes 6 de noviembre de 2026 a las 9:58 a. m. · 2 min de lectura

La llegada de pacientes de otras jurisdicciones genera preocupación por el financiamiento de prestaciones de alta complejidad. El caso de un joven que necesita una prótesis de cadera de casi 12 millones de pesos reavivó el debate sobre quién debe asumir esos costos.

La calidad de la salud pública pampeana, la atención de sus profesionales y la complejidad de sus hospitales se han convertido en un atractivo para pacientes que llegan desde otras provincias en busca de tratamientos, intervenciones quirúrgicas y prestaciones médicas de alto costo. Sin embargo, esta situación también genera preocupación por la creciente demanda y los recursos económicos que debe afrontar el Estado provincial.

El sistema sanitario de La Pampa cuenta con profesionales altamente capacitados, equipamiento tecnológico y centros de referencia, como el Hospital René Favaloro de Santa Rosa. Estos avances permiten resolver casos de alta complejidad y brindar respuestas a pacientes que necesitan atención especializada.

Pero detrás de este reconocimiento también aparece una problemática: la llegada de personas de otras jurisdicciones que buscan acceder a prestaciones costosas, en algunos casos sin acreditar una residencia permanente en la provincia.

Uno de los casos que volvió a poner el tema en discusión es el de un joven de 26 años, actualmente internado en el Hospital René Favaloro, que necesita una prótesis de cadera cuyo costo ronda los 12 millones de pesos.

Según la información difundida, el paciente había realizado trámites de documentación en distintas provincias, entre ellas Santa Cruz, Río Negro y Neuquén, antes de registrar uno en Santa Rosa en septiembre de 2025.

Esta situación reavivó cuestionamientos sobre los mecanismos de control, la acreditación de residencia y la responsabilidad económica que corresponde a cada jurisdicción cuando un paciente requiere una prestación de elevado costo.

La discusión no pasa por negar la atención médica a quienes la necesitan, sino por establecer criterios claros para que los costos sean asumidos por las jurisdicciones correspondientes y no recaigan exclusivamente sobre los recursos de La Pampa.

La provincia sostiene su sistema de salud pública con inversiones en infraestructura, equipamiento, medicamentos, insumos y personal especializado. Por eso, cuando aumenta la demanda de prestaciones de alta complejidad, también crece la preocupación por la capacidad de respuesta y el financiamiento.

La situación plantea una contradicción: mientras la calidad de la atención médica pampeana representa un motivo de orgullo, también puede convertirse en un factor de presión sobre hospitales que deben responder tanto a las necesidades de los residentes como a las de pacientes provenientes de otros puntos del país.

El caso del joven que necesita una prótesis de casi 12 millones de pesos volvió a poner sobre la mesa una pregunta que genera debate: ¿quién debe pagar las prestaciones de alto costo cuando el paciente procede de otra provincia?

El desafío será encontrar un equilibrio entre garantizar el derecho a la salud, reconocer el trabajo de los profesionales y proteger los recursos de un sistema sanitario que se ha ganado prestigio por la calidad de sus servicios.