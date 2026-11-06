Por Hermes 6 de noviembre de 2026 a las 9:49 a. m. · 2 min de lectura

El vehículo volcó tras chocar contra el animal, que se cruzó en el camino. Los cuatro ocupantes fueron trasladados preventivamente a un centro asistencial y recibieron el alta horas después.

Cuatro jóvenes de Ingeniero Luiggi protagonizaron un accidente de tránsito durante la madrugada del jueves 5 de noviembre, cuando el automóvil en el que viajaban volcó sobre la Ruta Provincial 2, en cercanías de Embajador Martini. El siniestro se produjo después de que una liebre se cruzara inesperadamente en el camino.

El hecho se registró aproximadamente a la altura del kilómetro 96. Los jóvenes se desplazaban en un Toyota Corolla en dirección de este a oeste cuando el vehículo chocó contra el animal. A raíz del impacto, el conductor perdió el dominio del automóvil, que salió de la calzada y terminó volcando.

El rodado quedó sobre la banquina sur, junto al alambrado de un campo, con importantes daños materiales. Pese a la magnitud del accidente, terminó nuevamente sobre sus cuatro ruedas.

La Policía de Embajador Martini tomó conocimiento de lo sucedido a través de un llamado telefónico que advertía sobre un vuelco en la zona.

El oficial Jonatan Guzmán informó que, cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron a los cuatro jóvenes fuera del vehículo. Todos habían conseguido salir sin ayuda, estaban conscientes y no presentaban heridas de gravedad.

De todas maneras, fueron trasladados preventivamente al Centro Asistencial Samuel Halfon para recibir atención médica. Permanecieron algunas horas bajo observación y posteriormente obtuvieron el alta.

Otro dato que trascendió es que los jóvenes habían viajado a la localidad de Adolfo Van Praet para participar de un encuentro de vóley. Al volante del Toyota Corolla se encontraba el instructor de Luiggi Vóley.

Las autoridades también realizaron el correspondiente control de alcoholemia al conductor, cuyo resultado fue negativo.

Este nuevo accidente pone nuevamente en evidencia el peligro que significa encontrarse con animales sobre las rutas de La Pampa. Durante las horas nocturnas y de madrugada, la menor visibilidad puede hacer que una situación inesperada termine provocando un siniestro de importantes consecuencias.