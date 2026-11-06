Por Hermes 6 de noviembre de 2026 a las 8:45 a. m. · 2 min de lectura

El Ministerio de Salud provincial endureció los requisitos para acceder a prestaciones complejas, insumos costosos y prótesis. La medida busca priorizar los recursos locales ante la falta de compensaciones de otras jurisdicciones.

El sistema de salud de La Pampa enfrenta un aumento de consultas y pedidos de prácticas médicas de alto costo por parte de personas provenientes de provincias vecinas. En un escenario de restricciones presupuestarias y recursos limitados, las autoridades advirtieron que la demanda puede afectar la capacidad operativa y financiera de la red hospitalaria.

La provincia mantiene un convenio de reciprocidad y compensación con Buenos Aires, pero, según la información oficial, las demás jurisdicciones no cubren las atenciones que sus residentes reciben en territorio pampeano. De ese modo, el Estado provincial absorbe los costos de prestaciones que otros sistemas no garantizan.

Requisitos para acceder a prestaciones de alto costo en La Pampa

Ante esta situación, el Ministerio de Salud reforzó los controles y las exigencias para acreditar residencia al solicitar prestaciones complejas, insumos onerosos y prótesis. La normativa establece parámetros de radicación en la provincia y excluye de la atención gratuita a quienes cuentan con cobertura privada, como una prepaga u obra social, o no tienen domicilio formal en La Pampa.

Las medidas apuntan a resguardar las partidas públicas y a priorizar la atención de las familias pampeanas. Sin embargo, las diferencias entre los mecanismos de control de cada jurisdicción permiten que se registren trámites sucesivos en distintas localidades, un historial que puede activar revisiones administrativas.

El caso de una prótesis de cadera valuada en casi 12 millones

La discusión tomó estado público tras el reclamo de Manuel Esteban, de 26 años, integrante de la comunidad gitana e internado en el Hospital Dr. René Favaloro. El joven espera una prótesis de cadera cuyo costo ronda los 12 millones de pesos y denunció demoras burocráticas en el trámite.

Los registros oficiales de la administración pública muestran que Esteban realizó gestiones en Caleta Olivia y Las Heras, Santa Cruz, entre 2017 y 2019; en Cipolletti, Río Negro, en 2021; y en Centenario, Neuquén, en 2022. Su primer trámite registrado en Santa Rosa data de septiembre de 2025.

Ese recorrido por distintas jurisdicciones, junto con el antecedente de una cobertura prepaga, activó alertas en el sistema de auditoría. Para las autoridades sanitarias, el caso refleja la presión que afronta el sistema público pampeano ante solicitudes de personas sin residencia consolidada en la provincia y explica la revisión de cada expediente para proteger el presupuesto destinado a la atención local.