El ministro de Gobierno defendió el plan provincial para aprovechar las oportunidades de Vaca Muerta y cuestionó a los sectores opositores por su postura ante las medidas nacionales. También se refirió a la interna del PJ y al impacto de la caída económica en La Pampa.

El ministro de Gobierno y Asuntos Municipales de La Pampa, Pascual Fernández, analizó el escenario político y económico provincial y nacional. Defendió la estrategia del gobernador Sergio Ziliotto para aprovechar las oportunidades vinculadas a Vaca Muerta y cuestionó tanto al Gobierno nacional como a los sectores de la oposición pampeana.

Al referirse al Plan de Integración Productiva con Vaca Muerta, presentado por el Ejecutivo provincial, Fernández explicó que “la iniciativa busca generar condiciones para que empresas vinculadas a la actividad hidrocarburífera se radiquen en La Pampa y puedan ofrecer bienes y servicios a la industria”.

El plan de La Pampa para atraer empresas vinculadas a Vaca Muerta

El funcionario recordó una definición de Ziliotto durante una reunión de trabajo: “Lo que Vaca Muerta no nos daba por abajo, generarlo por arriba”. La frase alude a impulsar el movimiento económico que genera la explotación de hidrocarburos más allá de la extracción de petróleo y gas, con el desarrollo de proveedores, servicios y logística.

La primera etapa del programa se desarrollará en 25 de Mayo, en el cruce de las rutas provincial 20 y nacional 151. Allí se proyecta un polo para la radicación de empresas, con beneficios impositivos, seguridad jurídica y acceso a tierras fiscales. “La provincia de La Pampa está viendo esto como una oportunidad no sólo en el presente, sino también pensando en el futuro”, sostuvo Fernández.

Sobre la licitación del área El Medanito, destacó que “se presentaron tres empresas, lo que demuestra que la explotación convencional todavía representa una oportunidad para el sector privado”. También recordó la participación de Pampetrol, la empresa estatal pampeana, que tiene el 20 por ciento del área.

Fernández cuestionó a la oposición pampeana

Al analizar el posicionamiento de los partidos opositores, Fernández consideró que “los distintos espacios encontraron un punto de coincidencia en su rechazo al peronismo”. Además, cuestionó la falta de pronunciamientos sobre medidas del Gobierno nacional de Javier Milei que, según señaló, afectan los recursos provinciales.

“Han encontrado un objetivo común que es el antiperonismo. Y en pos de ese objetivo común se empiezan a encolumnar”, afirmó. Consultado por el silencio de dirigentes opositores ante temas como el financiamiento educativo, la salud y los recursos coparticipables, agregó: “El que calla otorga, a mí me enseñaron de chiquito que el que calla otorga, y es el posicionamiento que ellos han elegido”.

El ministro también advirtió sobre las consecuencias de la retracción económica en las finanzas provinciales. Según indicó, “durante doce meses consecutivos de retracción económica, La Pampa dejó de recibir 157 mil millones de pesos a través del IVA”. Sostuvo que la caída no afecta solamente al gobernador, sino también a los intendentes, incluso a los que pertenecen a espacios opositores.

Caída de la actividad e interna del PJ pampeano

Fernández señaló que el retroceso repercute en los municipios a través de la coparticipación y también en la vida cotidiana de la población. “La paralización de la actividad económica la siente el vecino y la vecina cada día en su bolsillo”, expresó.

Consultado por las diferencias internas del PJ pampeano y el efecto que la disputa electoral podría tener en la construcción política, reconoció que hay distintos sectores y dirigentes con aspiraciones legítimas, en un escenario en el que Ziliotto no puede buscar una nueva reelección. “Cada militante tiene un bastón de mariscal y todos nos creemos en condiciones de ser”, señaló.

El funcionario planteó que el desafío es “encontrar una síntesis que permita priorizar el proyecto político por encima de las aspiraciones individuales”. En ese sentido, afirmó: “Nosotros debemos encontrar el objetivo común de entender que quien está enfrente es Milei”.

Fernández sostuvo que Ziliotto agotará las instancias de diálogo para alcanzar un acuerdo, aunque admitió que, si no se logra, la definición podría llegar mediante una interna. “Tenemos la obligación y la responsabilidad. Más allá de los cargos y las líneas está la gente”, remarcó.

Por último, cuestionó a los sectores opositores que buscan acercarse al presidente Javier Milei y consideró que esa estrategia podría perjudicarlos políticamente. “La oposición está en un gran problema porque todo esto que quieren ir a abrazar a Milei como salvavidas va a terminar siendo un salvavidas de plomo”, concluyó.