Por Hermes 6 de noviembre de 2026 a las 8:00 a. m. · 2 min de lectura

El Ente Provincial del Río Colorado inició controles preventivos en uvas destinadas a vinificación en otras provincias. El monitoreo se extenderá hasta el final de la cosecha y se realiza junto con Senasa y Funbapa.

El Ente Provincial del Río Colorado (EPRC) puso en marcha esta semana tareas de protección fitosanitaria en viñedos, con el objetivo de detectar una posible presencia de la mosca del Mediterráneo en uvas destinadas a vinificación fuera de la provincia.

Los controles se realizarán hasta el final de la cosecha y se llevan adelante en articulación con el Senasa y la Funbapa. El operativo busca verificar las condiciones sanitarias de la producción vitivinícola regional.

Cómo es el monitoreo de la mosca del Mediterráneo

Las tareas preventivas incluyen la instalación de trampas, su supervisión y el seguimiento periódico para detectar la presencia de la plaga. Desde el Ministerio de Producción señalaron: “incluyen la instalación, supervisión y seguimiento periódico de trampas destinadas a detectar la presencia de esta plaga”.

El trabajo conjunto permite comprobar que la uva destinada a vinificación y trasladada a otras provincias cumpla con los requisitos fitosanitarios establecidos por la normativa vigente. Según indicaron, “Este trabajo conjunto permite verificar las condiciones fitosanitarias exigidas para el traslado de uva destinada a vinificación hacia otras provincias, en cumplimiento de la normativa vigente”.

El objetivo de los controles en los viñedos

El EPRC destacó que el monitoreo contribuye a proteger la sanidad de los cultivos y la calidad de la producción, además de fortalecer las condiciones fitosanitarias de las áreas productivas bajo riego. También apunta a facilitar la comercialización y el acceso a nuevos mercados.

Las acciones, agregaron, pueden ayudar a reducir los costos de tratamientos cuarentenarios y acompañar el crecimiento de la actividad vitivinícola regional. En ese sentido, remarcaron: “En un contexto de crecientes exigencias sanitarias para la comercialización, sostener estas acciones preventivas resulta estratégico para mejorar la competitividad de la producción pampeana”.

Desde el organismo aseguraron que continuarán trabajando con las entidades sanitarias para respaldar a los productores y promover el desarrollo sustentable de las áreas bajo riego: “se continúa trabajando junto a los organismos sanitarios para fortalecer la producción regional, acompañar a los productores y promover el desarrollo sustentable de nuestras áreas bajo riego”.