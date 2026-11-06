Por Hermes 6 de noviembre de 2026 a las 8:00 a. m. · 2 min de lectura

La Policía pampeana desplegará controles entre el 7 y el 12 de noviembre por el paso de fieles que viajarán para la visita del papa León XIV a la Argentina. También habrá restricciones para camiones en rutas nacionales del 6 al 13 de noviembre.

La Policía de La Pampa pondrá en marcha un operativo especial en las rutas entre el sábado 7 y el jueves 12 de noviembre, ante la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre.

La provincia será una zona de paso para fieles de la Patagonia y parte de Cuyo, además de pampeanos que viajarán por sus propios medios. Las autoridades recomendaron salir con anticipación y hacer pausas para descansar durante el trayecto.

Accesos, estacionamientos y recomendaciones para los fieles

Los predios se habilitarán entre 14 y 24 horas antes de la llegada del Papa. Los accesos cerrarán entre dos y tres horas antes, incluso para las personas acreditadas. Desde los estacionamientos, los asistentes deberán caminar entre cuatro y diez kilómetros.

Los ingresos a los predios se realizarán entre 18 y 24 horas antes, mientras que los egresos se extenderán de 13 a 15 horas. Se aconseja guardar en el celular la ubicación del vehículo para encontrarlo al finalizar la actividad.

Requisitos para colectivos y autos particulares

Los colectivos y minibuses deberán contar con licencia habilitante, RTO o VTV vigente, seguro de pasajeros y manifiesto. No podrán trasladar personas de pie y deberán someterse a un test de alcoholemia.

En el caso de los autos particulares, se exigirá la documentación al día, matafuego de un kilogramo, dos balizas y luces bajas encendidas. Los menores de 10 años deberán viajar en sillas homologadas y regirá la norma de alcohol cero.

Restricciones para camiones en rutas nacionales

La Agencia Nacional de Seguridad Vial informó que habrá restricciones temporales para vehículos de transporte de carga de las categorías N2, N3, O3 y O4 en rutas nacionales vinculadas con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Luján y Córdoba.

La medida estará vigente desde el viernes 6 hasta el viernes 13 de noviembre de 2026, inclusive, de 6 a 22, en ambos sentidos de circulación. El objetivo es optimizar la seguridad vial durante los desplazamientos relacionados con la visita.

Quedarán exceptuados los transportes de combustibles, medicamentos, leche y productos lácteos, animales vivos, productos frutihortícolas y gases medicinales. También podrán circular las unidades destinadas a emergencias, asistencia de vehículos, prensa y medios audiovisuales móviles.