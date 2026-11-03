Por Hermes 3 de noviembre de 2026 a las 1:43 p. m. · 3 min de lectura

La provincia se sumó a una red nacional que reúne a más de un centenar de municipios. La adhesión busca que los 79 municipios pampeanos puedan incorporarse progresivamente y desarrollar proyectos para sus comunidades.

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, encabezó este martes 3 de noviembre la incorporación de la provincia a la Red de Municipios Cooperativos y Mutuales, una iniciativa que busca fortalecer el trabajo conjunto entre el Estado, los municipios, las cooperativas y las mutuales para impulsar el desarrollo económico y social de las comunidades.

La actividad fue organizada en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno, en Santa Rosa, con la participación de autoridades provinciales y representantes del sector cooperativo y mutualista.

A través de este acuerdo, La Pampa se suma a una red nacional que reúne a más de un centenar de municipios y a las provincias de Santa Cruz, Santa Fe, Córdoba y La Rioja.

El objetivo es que los 79 municipios pampeanos puedan incorporarse progresivamente a esta iniciativa, promoviendo proyectos que favorezcan la generación de empleo, el crecimiento de las economías locales y la prestación de servicios esenciales.

¿Qué significa esta incorporación para los pueblos pampeanos?

La Red de Municipios Cooperativos y Mutuales busca que los gobiernos locales trabajen de manera coordinada con las cooperativas y mutuales de cada comunidad.

En términos sencillos, se trata de unir esfuerzos para desarrollar proyectos que beneficien directamente a los vecinos, mejorar servicios, acompañar emprendimientos y generar nuevas oportunidades de trabajo.

Las cooperativas cumplen un papel fundamental en numerosas localidades de La Pampa, donde tienen a su cargo servicios como la electricidad, el agua potable, las telecomunicaciones y otras prestaciones indispensables para la vida cotidiana.

Con este acuerdo se pretende fortalecer ese trabajo y abrir nuevas posibilidades de cooperación entre las instituciones y los municipios.

Santa Rosa, General Pico y Winifreda ya forman parte de la red

Hasta el momento, tres municipios pampeanos se habían incorporado a esta iniciativa: Santa Rosa, General Pico y Winifreda.

La adhesión provincial permitirá avanzar hacia la participación de otras localidades, que podrán desarrollar propuestas de acuerdo con sus necesidades y características.

En ese sentido, la iniciativa también representa una oportunidad para comunidades como Eduardo Castex, donde el cooperativismo tiene una presencia importante en la prestación de servicios públicos.

Sin embargo, la incorporación de cada municipio será progresiva y requerirá los correspondientes acuerdos de participación.

Trabajo, producción y servicios para las comunidades

Entre los principales objetivos de la red se encuentran el fortalecimiento de las economías regionales, la promoción de emprendimientos cooperativos, la educación cooperativa, el cuidado del ambiente y el desarrollo de proyectos vinculados con la salud.

También se busca fomentar la compra de productos y servicios locales, de manera que una mayor parte de los recursos económicos permanezca en cada comunidad.

La iniciativa es impulsada a nivel nacional por la Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar) y la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM), con la participación de organizaciones provinciales como la Federación Pampeana de Cooperativas (FEPAMCO) y la Federación de Mutualidades de La Pampa (FEMULPA).

La incorporación de La Pampa constituye un nuevo paso en la articulación entre el Gobierno provincial y las entidades de la economía social.

El desafío será que estos acuerdos se traduzcan en proyectos concretos para las distintas localidades, con resultados que puedan reflejarse en mejores servicios, oportunidades laborales y beneficios para los vecinos.