Por Hermes 2 de noviembre de 2026 a las 7:38 p. m. · 1 min de lectura

Un efectivo de la Policía de La Pampa fue registrado mientras agredía a una joven y golpeaba a un muchacho que estaba esposado. El episodio ocurrió frente a la Catedral de Santa Rosa.

Un efectivo de la Policía de La Pampa fue filmado mientras empujaba y pateaba a una joven, además de golpear en el rostro a un muchacho esposado, en la calle Avellaneda al 300, frente a la Catedral de Santa Rosa. El episodio quedó registrado en un video que comenzó a circular en redes sociales.

En las imágenes se observa cómo el uniformado empuja a la mujer y la hace caer al suelo. Luego, le aplica al menos dos patadas mientras otras dos policías la retienen.

El video del operativo en el centro de Santa Rosa

En otra parte de la secuencia, el efectivo golpea en el rostro a un joven que ya estaba esposado. El hecho ocurrió en un sector céntrico de la capital pampeana, a pocos metros de la Catedral.

Según la información disponible, las imágenes se habrían grabado durante el fin de semana o este mismo lunes. No se precisó cuándo ocurrió el episodio.

Sin información oficial sobre actuaciones

Hasta el momento, no trascendieron las circunstancias que dieron origen al incidente. Tampoco se informó oficialmente si se inició alguna actuación administrativa o judicial para esclarecer lo sucedido.