La organización cuestionó la comparación entre el aumento de pensiones por invalidez y países en guerra. Atribuyó el crecimiento a cambios en la política de otorgamiento y a la pobreza estructural.

El Foro Permanente de Discapacidad respondió con dureza al vocero presidencial Adrián Ravier, quien sostuvo que el aumento de las pensiones no contributivas por invalidez laboral fue “exponencial” y comparable al registrado en países que tuvieron o tienen guerras.

Ravier afirmó que el padrón pasó de 75.947 beneficiarios en 2001 a 1.221.97 en 2023. La entidad calificó esa explicación como una afirmación “cargada de silencios que no permiten dar cuenta del motivo de dicho crecimiento” y señaló que el incremento respondió a cambios en la dinámica de entrega de las prestaciones.

El Foro explicó por qué aumentaron las pensiones por discapacidad

En un comunicado, la organización indicó que se dejó de lado el cupo de 80.000 pensiones, que implicaba dar de baja una prestación para otorgar otra. También afirmó que se salió a buscar a personas con discapacidad en situación de pobreza para brindarles apoyo económico, acceso a prestaciones y medicamentos.

El Foro sostuvo que la pensión por incapacidad laboral alcanzó a personas con discapacidad que podían trabajar, pero tenían pocas posibilidades de conseguir empleo y atravesaban situaciones complejas. Agregó que también se otorgó a niñas y niños con discapacidad, aunque el trabajo infantil está expresamente prohibido por la legislación argentina.

La entidad señaló que, aunque la Argentina no atravesó una guerra en esos años, sí arrastra desde antes una situación de pobreza estructural que provoca enfermedades discapacitantes y limita el acceso a la salud, la educación, la rehabilitación, los medicamentos y las oportunidades laborales.

“Es cierto no hubo una guerra generalizada, pero la Argentina ha sufrido la pobreza provocada por malas políticas de diversos gobiernos, por intereses económicos que no tienen en cuenta a todos y por la corrupción que se llevó recursos y no construyó oportunidades”.

“Vemos ignorancia”, afirmó la organización

El Foro planteó que la pobreza “enferma, desnutre, discapacita, daña e impide rehabilitarse” y cuestionó que se afirme que nada justifica la cantidad de personas con discapacidad en el país. En ese sentido, le dijo a Ravier: “Sr. vocero, en sus palabras vemos ignorancia de datos internacionales y nacionales respecto del número de personas con discapacidad”.

Además, aseguró que en la Argentina hay al menos 1.500.000 personas con discapacidad en situación de pobreza y pidió al funcionario y al Gobierno que se instruyan para evitar falacias y comunicar información que refleje la realidad. Aclaró, no obstante, que sus argumentos no niegan que se hayan cometido errores o maniobras fraudulentas, aunque sostuvo que estas no explican el crecimiento del padrón.

Sobre las pensiones cuestionadas, el Foro indicó que se identificaron 105 beneficiarios con elementos que impedirían acceder a una prestación entre 21.812 pensiones suspendidas. Según sus cálculos, esa cifra representa el 0,48 por ciento de las pensiones suspendidas y el 0,0086 por ciento del total de pensiones. La organización consideró que se trata de un porcentaje ínfimo para sostener el cuestionamiento, aunque remarcó que toda prestación mal otorgada debe corregirse.

El planteo del Foro sobre las denuncias en la ANDIS

La entidad también cuestionó que Ravier no se haya pronunciado, según afirmó, sobre las denuncias por gastos sin justificar y presuntos sobreprecios en compras de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Mencionó las operaciones realizadas durante la gestión de Alejandro Vilches, exsecretario de la Secretaría Nacional de Discapacidad, bajo la administración de Spagnuolo.

“Pareciera existir en Ud. un criterio selectivo: los indicios de corrupción que merecen ser comentados son únicamente aquellos que involucran a la oposición”, sostuvo el Foro.

En el cierre, la organización afirmó que las declaraciones oficiales sin fundamentos serios pueden estigmatizar a quienes reciben pensiones, prestaciones que, según señaló, les permiten acceder a derechos básicos como la alimentación, la salud y la educación. También advirtió que ese clima puede habilitar medidas de ajuste sobre las personas con discapacidad y concluyó: “Viendo la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio”.