El investigador Oscar Frank, destacado integrante del INTA, falleció en las últimas horas. Su muerte generó consternación en el ámbito académico y entre vecinos de Santa Rosa y de La Pampa.
Frank desarrolló una importante labor en el estudio de forrajeras nativas y manejo de pastizales en Victorica. Además, ocupó responsabilidades de dirección en planes nacionales de la institución.
La trayectoria de Oscar Frank en el INTA y la defensa ambiental
El investigador tenía una maestría en evaluación y participaba en distintas organizaciones no gubernamentales vinculadas con la defensa del ambiente, entre ellas la Fundación Chadileuvú.
Desde esa entidad lo recordaron por su compromiso con la agroecología, la bioética y los efectos de los agroquímicos sobre el ambiente y las personas.
"Era un activo participante del Centro Pampeano de Estudios Sociales y Políticos, participaba en organismos vinculados a la Bioética. En ese sentido estaba muy comprometido con la agricultura agroecológica y por los efectos dañinos de los agroquímicos sobre el ambiente y las personas. Era un hombre absolutamente comprometido en esos temas y dedicaba mucho de su tiempo a las mejores luchas por el género humano. Su partida es una sensible pérdida para la sociedad pampeana".