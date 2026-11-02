Por Hermes 2 de noviembre de 2026 a las 5:45 p. m. · 1 min de lectura

El investigador se especializó en forrajeras nativas y manejo de pastizales, y tuvo responsabilidades en planes nacionales del INTA. Su fallecimiento generó consternación en Santa Rosa y en la provincia.

El investigador Oscar Frank, destacado integrante del INTA, falleció en las últimas horas. Su muerte generó consternación en el ámbito académico y entre vecinos de Santa Rosa y de La Pampa.

Frank desarrolló una importante labor en el estudio de forrajeras nativas y manejo de pastizales en Victorica. Además, ocupó responsabilidades de dirección en planes nacionales de la institución.

La trayectoria de Oscar Frank en el INTA y la defensa ambiental

El investigador tenía una maestría en evaluación y participaba en distintas organizaciones no gubernamentales vinculadas con la defensa del ambiente, entre ellas la Fundación Chadileuvú.

Desde esa entidad lo recordaron por su compromiso con la agroecología, la bioética y los efectos de los agroquímicos sobre el ambiente y las personas.