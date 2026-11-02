Por Hermes 2 de noviembre de 2026 a las 6:16 p. m. · 1 min de lectura

El presunto agresor fue localizado en un hospital, demorado y trasladado a una comisaría. La investigación continúa para establecer cómo se produjo la agresión.

Una joven de 27 años fue hospitalizada en Santa Rosa tras ser atacada con un arma blanca por su pareja, un hombre de 40 años. La víctima sufrió una herida cortante en el rostro y debió recibir asistencia médica en el Hospital René Favaloro.

El episodio ocurrió el domingo alrededor de las 17.40, en una vivienda de la capital pampeana, en el marco de una discusión entre ambos. Según se informó, la madre de la joven fue quien la acompañó hasta el centro de salud y relató al personal policial que el hombre la había agredido con un arma blanca.

Tras tomar conocimiento del hecho, se desplegó un operativo policial con intervención de la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia.

El presunto agresor se había retirado del domicilio después del ataque, pero fue localizado aproximadamente media hora más tarde en el Hospital Lucio Molas. Allí, al ser identificado por efectivos policiales, manifestó que había mantenido un conflicto con su pareja.

Posteriormente, fue demorado y trasladado a la Comisaría Seccional Segunda, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía interviniente.

La investigación continúa para establecer las circunstancias en las que se produjo la agresión.