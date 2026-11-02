Por Hermes 2 de noviembre de 2026 a las 5:45 p. m. · 2 min de lectura

La celebración convocó a vecinos y visitantes con desfile de carrozas, paseo de artesanos, concursos florales y espectáculos musicales. Benicia Fornos fue elegida nueva soberana.

Parera celebró el sábado la 37 edición de la Fiesta Provincial de la Rosa, con una importante convocatoria de vecinos y visitantes de la localidad y la región. La joven parerense Benicia Fornos fue elegida nueva soberana de la tradicional festividad.

La representación se completó con Helena Córdoba Tevez, de Santa Rosa, como primera princesa, e Iara Lazarte, de Arata, como segunda princesa.

Artesanos, emprendedores y concursos florales

La programación comenzó a las 18 con la apertura del Paseo de Artesanos y Emprendedores, ubicado sobre la calle Belgrano, frente al Centro Juventud Agraria. Productores y emprendedores de Parera y localidades vecinas ofrecieron sus productos.

En paralelo, el museo El Tordillo abrió sus puertas para celebrar sus 22 años y recibió a las postulantes al reinado, que recorrieron sus instalaciones. También se realizó el tradicional concurso de pimpollo, rosa abierta y arreglo floral.

Desfile de carrozas e instituciones en Parera

Otro de los momentos centrales fue el desfile por la avenida San Martín, que comenzó después de las palabras del intendente Damián Leone Escuredo. Participaron escuelas de danzas, talleres municipales, los programas CDI, INAUN y Cumelén, representantes de clubes locales, Bomberos Voluntarios, personal de salud y centros tradicionalistas.

El recorrido incluyó carrozas ornamentadas por distintas instituciones de la localidad. También se sumaron reinas consagradas y postulantes de diferentes puntos de La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.

Música y coronación de la nueva soberana

Al finalizar el desfile, las actividades continuaron en el salón del Club Agrario Argentino, con las presentaciones de Alison López, Yoa, Juli Hernández y Serena Gamboa.

La coronación de Benicia Fornos cerró una nueva edición de la fiesta, que a lo largo de sus 37 años se consolidó como una de las celebraciones tradicionales del norte pampeano.

Además de su dimensión cultural y festiva, el encuentro permitió visibilizar el trabajo de las instituciones, promover a los emprendedores y fortalecer la actividad turística y económica de Parera y la región.