Por Hermes 2 de noviembre de 2026 a las 5:00 p. m. · 2 min de lectura

El acto de entrega de terrenos de la segunda etapa del Plan Municipal de Venta de Lotes 2026 se realizará el martes a las 10. Además, el municipio completó una capacitación para prevenir y abordar violencias en el deporte.

La Municipalidad de General Acha realizará el martes a las 10, en el Centro Histórico Cultural, el acto de entrega de los terrenos correspondientes a la segunda etapa del Plan Municipal de Venta de Lotes 2026. En total, 23 familias fueron beneficiadas con la adjudicación de parcelas para facilitar su acceso al suelo urbano.

La convocatoria reunió a 108 personas inscriptas. De ellas, 82 cumplieron los requisitos y quedaron habilitadas para participar del sorteo, que definió a los 23 postulantes que podrán avanzar con sus proyectos habitacionales.

Cómo se distribuirán los lotes en General Acha

La asignación se organizó en dos categorías según la composición de los grupos familiares: 12 terrenos fueron destinados a familias con hijos y los otros 11, a familias sin hijos.

Los inmuebles también se agruparon de acuerdo con los valores establecidos en las tasaciones correspondientes. Esos montos se utilizaron como referencia para definir las condiciones de adjudicación.

Desde el municipio señalaron que la continuidad del programa forma parte de las políticas públicas orientadas a promover el acceso a la tierra y ampliar las oportunidades para los vecinos. La iniciativa busca que más familias puedan obtener un terreno y proyectar la construcción de su vivienda.

Capacitación para prevenir la violencia en el deporte

En otra actividad, la Municipalidad llevó adelante el segundo encuentro de capacitación destinado a profesores de Educación Física, entrenadores, personal técnico y dirigentes de clubes. La propuesta apuntó a brindar herramientas para prevenir y abordar situaciones de violencia en los ámbitos deportivos.

La jornada tuvo como eje la temática Violencia en el deporte y construcción de entornos seguros y marcó el cierre de la capacitación sobre protocolos de actuación ante situaciones de abuso, acoso y violencia en espacios deportivos.

El encuentro estuvo a cargo del equipo de la Unidad Local de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que abordó los mecanismos de intervención frente a situaciones que puedan vulnerar los derechos de quienes participan en actividades deportivas.

La iniciativa busca fortalecer el trabajo de clubes e instituciones desde un enfoque de derechos y con perspectiva de género, y promover espacios seguros, inclusivos y libres de violencias. El municipio destacó la importancia de ofrecer herramientas para prevenir abusos y acosos y garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes.