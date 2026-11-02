Por Hermes 2 de noviembre de 2026 a las 2:45 p. m. · 1 min de lectura

La Policía de Río Negro y el Senasa secuestraron limones, naranjas y caña de azúcar durante un operativo en la Ruta Nacional 151. La mercadería era trasladada por trabajadores tucumanos rumbo a Chichinales.

Un operativo conjunto de la Policía de Río Negro y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) terminó con el decomiso de 27 kilos de productos vegetales que viajaban sin la documentación sanitaria requerida en un ómnibus de pasajeros.

El control se realizó durante el fin de semana en el kilómetro 150 de la Ruta Nacional 151, a la altura de Catriel, en el puesto del Destacamento Puente Dique. El colectivo, que había cruzado La Pampa, trasladaba trabajadores temporarios desde Tucumán hacia Chichinales por motivos laborales.

Qué productos vegetales fueron decomisados

Durante la inspección de la bodega de equipajes, los agentes encontraron 20 kilos de limones, 5 kilos de naranjas y 2 kilos de caña de azúcar, distribuidos entre las pertenencias de los pasajeros.

Como la carga no contaba con los certificados sanitarios correspondientes, el personal del Senasa labró las actas de infracción y decomisó toda la mercadería para su posterior destrucción.

El riesgo sanitario detrás del traslado irregular

El organismo indicó que los productos vegetales transportados son considerados hospedantes de la mosca de los frutos. Por ese motivo, su traslado está sujeto a controles y requisitos sanitarios destinados a prevenir la propagación de esta plaga.