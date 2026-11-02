Por Hermes 2 de noviembre de 2026 a las 2:45 p. m. · 1 min de lectura

La obra explora el amor, las diferencias y los encuentros inesperados con humor y ternura. Habrá funciones el sábado 7 y el domingo 15 de noviembre, con entradas anticipadas y una promoción 2x1.

En tiempos de mensajes instantáneos y conversaciones que muchas veces no pasan de las pantallas, Enamorarse es hablar corto y enredado propone una pausa para volver a encontrarse cara a cara. La obra llega al ATTP con una historia sobre el poder de una charla y la posibilidad de que un cruce inesperado cambie el rumbo de las cosas.

Con humor, ternura y la torpeza que puede aparecer cuando alguien nos descoloca, la puesta indaga en el amor y en las diferencias personales. Su propuesta recupera gestos simples: mirar a otra persona a los ojos, escucharla de verdad y animarse a seguir hablando.

Funciones de Enamorarse es hablar corto y enredado en el ATTP

La primera presentación será el sábado 7 de noviembre a las 21, mientras que la segunda función está programada para el domingo 15 de noviembre a las 20. La producción habilitó una preventa con descuentos respecto del valor de las entradas en la puerta.

La promoción anticipada 2x1 cuesta 25.000 pesos por dos localidades. También se puede adquirir una entrada anticipada individual por 15.000 pesos. El precio general en puerta será de 25.000 pesos por persona.

Cómo comprar entradas anticipadas para la obra

Las reservas y compras anticipadas se realizan por teléfono, en la línea 2954-371032. Debido a la capacidad limitada de la sala, se recomienda adquirir las localidades con antelación.

La obra plantea que enamorarse puede ser eso: hablar poco, enredarse un poco y, a pesar de todo, animarse a continuar la conversación.