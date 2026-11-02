Por Hermes 2 de noviembre de 2026 a las 2:45 p. m. · 2 min de lectura

La iniciativa del Gobierno de La Pampa y el municipio busca promover la producción de alimentos en los hogares, el ahorro familiar y el desarrollo productivo a pequeña escala.

Más de 100 familias de Santa Isabel recibieron pollitas ponedoras en una nueva entrega organizada por el Gobierno de La Pampa y la Municipalidad. La actividad se realizó la semana pasada en el salón del Albergue Municipal.

La propuesta fue impulsada por el Ministerio de la Producción, la Granja Piloto César Ballari, la Secretaría de Desarrollo Social y el Área de Producción y Ganadería del municipio. El objetivo es fomentar la producción de alimentos en los hogares, contribuir al ahorro familiar y abrir oportunidades productivas a pequeña escala.

Producción familiar y apoyo a pequeños productores

La Granja Piloto César Ballari funciona en Catriló y produce aves de la variedad Negra INTA, pollitos BB camperos y pavitos. El establecimiento estatal busca acompañar a familias y a pequeños y medianos productores avícolas mediante la entrega de aves destinadas a la producción de huevos y carne.

El Ministerio de la Producción distribuye ejemplares entre municipios, comisiones de fomento, escuelas hogares, escuelas agrotécnicas, Pro Huerta y pueblos originarios, entre otros destinatarios. También comercializa aves a pequeños y medianos productores particulares de la zona, con precios de fomento.

Autoridades presentes en la entrega de pollitas

Participaron de la jornada el técnico Valentín Busiello, encargado de la Granja Piloto; Marcelo Lluch, director de Ganadería; autoridades del Concejo Deliberante; Daiana Cabral, responsable de la Secretaría de Desarrollo Social, y Claudia Errecoundo, a cargo del Área de Producción y Ganadería municipal.

Desde el municipio señalaron que “esta acción representa una herramienta concreta para acompañar a las familias, impulsar la producción local y fortalecer prácticas de economía familiar, promoviendo el aprovechamiento de los recursos disponibles y la generación de alimentos para el consumo propio”.

Además, destacaron “la importancia del trabajo articulado con el Gobierno provincial y sus organismos, sumando esfuerzos para acercar políticas públicas que respondan a las necesidades de la comunidad y fortalezcan el desarrollo productivo de la localidad”.